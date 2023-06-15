▲ 【人民幣港股】摩通:港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入 惟對中資科網股利好作用有限

港交所 （00388） 將於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，摩根大通指，8家市值約7.2萬億元、佔港股市場規模約21%的中資科網股，將提供港元及人民幣交易選擇，預期雙櫃台模式可帶來潛在的資金流入，但對股價的利好作用有關，因投資者對內地消費市道復甦及地綠政治風險將限制股價升幅。

離岸投資者可利用境外人民幣基金投資合資格股票

摩通表示，對在岸投資者來說，相信雙櫃台模式可減少外匯風險，但新模式仍未接入目前的港股通渠道，故不預期會引發大量資金流入。對離岸投資者來說，雙櫃台模式將允許他們利用境外人民幣基金投資合資格股票，擴闊人民幣計劃離岸資產的闊度，利好人民幣國際化及帶動潛在資金流入相關股票，而雙櫃台模式會尤其會增加主權基金旗下人民幣基金的靈活性。

企業方面，摩通認為，雙櫃台模式容許他們可直接以人民幣籌集資金，減低外匯風險。

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編輯：陳韻妍