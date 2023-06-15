  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣港股】摩通：港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入　惟對中資科網股利好作用有限

股市 16:31 2023/06/15

分享：

分享：

【人民幣港股】摩通:港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入　惟對中資科網股利好作用有限

港交所 （00388） 將於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，摩根大通指，8家市值約7.2萬億元、佔港股市場規模約21%的中資科網股，將提供港元及人民幣交易選擇，預期雙櫃台模式可帶來潛在的資金流入，但對股價的利好作用有關，因投資者對內地消費市道復甦及地綠政治風險將限制股價升幅。

離岸投資者可利用境外人民幣基金投資合資格股票

摩通表示，對在岸投資者來說，相信雙櫃台模式可減少外匯風險，但新模式仍未接入目前的港股通渠道，故不預期會引發大量資金流入。對離岸投資者來說，雙櫃台模式將允許他們利用境外人民幣基金投資合資格股票，擴闊人民幣計劃離岸資產的闊度，利好人民幣國際化及帶動潛在資金流入相關股票，而雙櫃台模式會尤其會增加主權基金旗下人民幣基金的靈活性。

企業方面，摩通認為，雙櫃台模式容許他們可直接以人民幣籌集資金，減低外匯風險。

相關文章：【人民幣港股】歐冠昇：雙櫃台推出後港股成交未必立刻大反彈

相關文章：【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 中國市場 大行報告 主權基金 香港交易及結算所有限公司 港股通 人民幣基金 人民幣國際化
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】香港首季工業生產指數按年升3.9%　紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業價格升幅最大

下一篇文章

【MPF】MPF總資產值失守逾1.1萬億元　強積金一哥管理資產總額跌穿3000億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】ATM領市、美團升7%　體育用品股造好　恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫（不斷更新）
【港股市況】ATM領市、美團升7%　體育用品股造好　恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫（不斷更新）
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【美股期貨】儲局暗示下半年再加息　美期偏軟、道指期貨跌16點（不斷更新）
【美股期貨】儲局暗示下半年再加息　美期偏軟、道指期貨跌16點（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款