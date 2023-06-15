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【MPF】MPF總資產值失守逾1.1萬億元　強積金一哥管理資產總額跌穿3000億元

Hot Talk 16:22 2023/06/15

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五窮月MPF整體回報下跌2.9%

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至5月底止，多達7間服務提供者的市場佔有率按月出現變化，當中僅宏利 （00945） 及友邦 （01299） 的市佔率上升；另有5間按月減少0.1個百分點，包括滙豐（HSBC）、永明金融、恒生 （00011） 、BCT銀聯及富達，市料主因是五窮月中港股票急挫近8%，累及重倉中港市場的MPF承辦商受重創。

此外，MPF平均回報連跌兩個月，繼4月份負數0.7%後，五窮月更急挫2.9%，拖累總資產值再失守1.1萬億元；總額按月驟降逾287億元，縮水至1.07萬億。

宏利5月市佔率上升

而MPF一哥宏利管理的資產值也跌破3000億元，只得2943億元，但其市佔率於5月份上升0.2個百分點，續膺榜首，市料主要受惠旗下王牌產品：日股及歐美股票逆市勁彈所帶挈。

至於3強仍高踞MPF半璧江山，合計市佔率56%。

17間MPF營辦商的市佔率：

  • 宏利：27.3%
  • 滙豐：17.6%
  • 永明金融：11.1%
  • 友邦 （01299） ：9%
  • 中銀保誠：7.2%
  • 恒生 （00011） ：5.7%
  • 信安：5.6%
  • BCT銀聯：5.5%
  • 富達：4.3%
  • 東亞 （00023） ：2.6%
  • 景順：1.8%
  • 交銀香港：0.7%
  • 新地 （00016） 僱主營辦計劃：0.6%
  • 雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通、中國人壽：0.4%
  • 尚乘：0.07%
  • 海通：0.05%

惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效；BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

如以BCT現時管理的MPF資產值逾595.09億元，景順為195.23億元計，結盟後管理的MPF資產值合共逾790.32億元，市佔率7.3%，將超越中銀保誠的776.4億元或7.2%，晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指5月底MPF的總資產值逾10775.71億元；而積金局的網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER）維持在1.33%。

順帶一提，GUM強積金顧問總結首4個月的市况，宏利錄得最高市佔率增長，升0.12%， 主要受投資回報所帶動；永明則錄得最大流失，受投資回報拖累，下跌0.2%。

ET財智Talk
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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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