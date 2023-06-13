  • 29°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富豪排名】受惠AI人工智能浪潮 甲骨文老闆超越貝索斯成全球第三富豪

環球政經 19:09 2023/06/13

分享：

分享：

近年人工智能發展迅速，不少相關企業以及富豪亦因此受惠，身家水漲船高，根據福布斯雜誌（Forbes）計算，最近全球最大企業資料庫軟體公司甲骨文（Oracle）的創始人Larry Ellison，成功超越了亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），登上全球第三大富豪之位。

【小鵬9868】小鵬G6預訂數字火爆 6月29日上市 股價急升11%【下一頁

截至本周一，甲骨文的股票上漲超過42%，收盤價為116.50美元。而根據周二（6月13日）甲骨文公布的公司收益，公司在2023財年的收入，創下歷史紀錄，達500億美元。而在AI熱潮帶動下，短短兩個月內，甲骨文股價已經累計飆升45%，而Larry Ellison的淨資產在星期三亦上漲4%至1520億美元，超越貝佐斯1,490億美元，首次成為全球第三大富豪。

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

除了持有甲骨文股份外，Larry Ellison還同時擁有價值超過10億美元的房地產投資組合，當中包括他在2012年以3億美元購買的夏威夷第六大島嶼-蘭娜島。

【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

（附詳情）港鐵13/6 起一連30日推免費抽獎活動 每日送5000份獎品 包括全年免費車票【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
國際集團 美元 貝索斯 富豪 人工智能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款