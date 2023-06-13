【富豪排名】受惠AI人工智能浪潮 甲骨文老闆超越貝索斯成全球第三富豪

近年人工智能發展迅速，不少相關企業以及富豪亦因此受惠，身家水漲船高，根據福布斯雜誌（Forbes）計算，最近全球最大企業資料庫軟體公司甲骨文（Oracle）的創始人Larry Ellison，成功超越了亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），登上全球第三大富豪之位。

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截至本周一，甲骨文的股票上漲超過42%，收盤價為116.50美元。而根據周二（6月13日）甲骨文公布的公司收益，公司在2023財年的收入，創下歷史紀錄，達500億美元。而在AI熱潮帶動下，短短兩個月內，甲骨文股價已經累計飆升45%，而Larry Ellison的淨資產在星期三亦上漲4%至1520億美元，超越貝佐斯1,490億美元，首次成為全球第三大富豪。

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除了持有甲骨文股份外，Larry Ellison還同時擁有價值超過10億美元的房地產投資組合，當中包括他在2012年以3億美元購買的夏威夷第六大島嶼-蘭娜島。

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撰文：鄭日棱