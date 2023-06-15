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【ChatGPT詐騙】聊天機械人成詐騙手段　假ChatGPT程式強制騙客訂閱每月逾萬元

科技 17:19 2023/06/15

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ChatGPT熱潮持續，不少人都希望嘗試，同時亦成為不法分子最新的詐騙手段。網絡安全服務商Sophos X-Ops在近日發佈的《AI熱潮下應運而生的欺詐程式》中揭露，已有騙徒建立多個虛假的ChatGPT應用程式，向客戶收取每月數千美元（約逾萬港元）的訂閱費用。目前該程式仍然在Google Play和App Store等主流平台上供大眾下載。

【AI監管】歐盟要求科企標記AI生成內容　打擊虛假訊息

【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標

據調查，相關的欺詐程式以ChatGPT作為噱頭，使用強制性營銷策略和社交平台的漏洞，如逼使用戶選擇定期訂閱，或透過大量廣告來迫使用家訂閱，令部分客戶在忘記取消訂閱的情況下支付每月數百美元的費用。這些程式的免費版本幾乎沒有任何功能，而付費後的版本卻依舊沒有實際用途。

Sophos首席威脅研究員Sean Gallagher表示，由於該類欺詐程式不會違反應用程式商店的安全或私隱守則，並只提供Google及Apple所允許的設計專屬服務，因此在審查期間不會受到商店拒絕。他補充，一些欺詐程式目前仍不斷湧現，它們會設法繞過Google及Apple防止欺詐的條例，並順利上架。

Gallagher建議，大眾用戶在訂閱程式服務前仔細閱讀細則，如認為開發人員以不道德手段獲利，並向Apple或Google舉報。「我們已經就報告所提及的欺詐程式向Apple和Google舉報，並建議已下載該程式的用戶遵循App Store或Google Play商店的指引「取消訂閱」，而單靠刪除欺詐程式並不會取消訂閱服務。」

【ChatGPT】歐洲議會表決：通過嚴格法案監管ChatGPT等AI工具

責任編輯：王愷楹

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