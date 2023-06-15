【機票優惠】大灣區航空推父親節限時優惠　曼谷來回機票只需380元起、來回台北580元起　

▲ 【機票優惠】大灣區航空推父親節優惠 曼谷來回機票只需380元起、來回台北580元起

大灣區航空今日推出「父親節限時優惠」，由即日起至2023年6月19日，客戶只需380元起，即可訂購一張曼谷來回機票，台北來回機票亦只需580元起；票價不包括相關税項及燃油附加費。此優惠適用於2023年8月31日或之前出發的旅程。

大灣區航空的限時優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，另外購買託運行李限額。優惠機票適用於從香港出發的旅程，每程停留日數為2至14天。

大灣區航空現時提供每日往返香港與曼谷及台北之航班服務，而夏季航班亦將會加強，詳情如下：

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編輯：姚卓然