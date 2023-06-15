  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票優惠】大灣區航空推父親節限時優惠　曼谷來回機票只需380元起、來回台北580元起　

Hot Talk 16:02 2023/06/15

分享：

分享：

【機票優惠】大灣區航空推父親節優惠　曼谷來回機票只需380元起、來回台北580元起　

大灣區航空今日推出「父親節限時優惠」，由即日起至2023年6月19日，客戶只需380元起，即可訂購一張曼谷來回機票，台北來回機票亦只需580元起；票價不包括相關税項及燃油附加費。此優惠適用於2023年8月31日或之前出發的旅程。

大灣區航空的限時優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，另外購買託運行李限額。優惠機票適用於從香港出發的旅程，每程停留日數為2至14天。

大灣區航空現時提供每日往返香港與曼谷及台北之航班服務，而夏季航班亦將會加強，詳情如下：

    點擊圖片放大

相關文章：

【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）

【機票優惠】樂桃航空Peach推「5,000萬搭乘人次感謝祭」　官網搶購9折機票

【HKExpress】香港快運4月28日開辦越南河內航線　推限時128元機票

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 大灣區航空 機票 航空 台北 曼谷 香港 大灣區 父親節
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM領市、美團升7%　體育用品股造好　恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】ATM領市、美團升7%　體育用品股造好　恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫（不斷更新）
【港股市況】ATM領市、美團升7%　體育用品股造好　恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫（不斷更新）
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【美股期貨】儲局暗示下半年再加息　美期偏軟、道指期貨跌16點（不斷更新）
【美股期貨】儲局暗示下半年再加息　美期偏軟、道指期貨跌16點（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款