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美維持利率不變 聯儲局主席放鷹暗示加息未完

環球政經 15:00 2023/06/15

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美國日前公布通脹數據後，於香港時間周四（15日）凌晨宣布議息結果，一如市場預期，維持利率不變，介乎5厘至5.25厘。焦點落在美國聯儲局（Fed）主席鮑威爾的講話之上。

聯儲局暫停加息，為連續加息10次後首次暫停加息。然而，由於經濟走強和通脹下降速度放緩，表明了未來加息的可能性。鮑威爾會後表示，經濟和就業市場的表現好於預期，使Fed能夠在對抗通脹的同時，盡量減少對經濟的負面影響。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

他說：「我們已將政策利率上調了5個百分點，並繼續以較快的速度減少我們的證券持有量。我們已經走了很長的路，我們的緊縮政策的全部影響尚未完全體現出來。」

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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今次暫停加息的決定是為了在確定是否需要進一步加息之前，收集更多資訊，（即Fed一路強調的以數據為優先）。不過，鮑威爾對降低通脹所需的條件正在逐步到位表示樂觀，盡管需要一些時間。

美聯儲的預測表明，今年的利率前景較高，一些官員甚至主張提高利率。

據芝商所的FedWatch工具顯示，現時市場預期下月Fed將加息25點子，並維持5.25至5.5厘的利率水平一段時間，到明年1月才會減息。

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撰文 : 林斯凱

經濟 減息 加息 香港 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息

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