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【長和系】長和及Vodafane 落實 合併英國電訊業務

股樓投資 17:25 2023/06/15

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長和(00001) 宣布公司、和記、CKHGTH、Vodafone、Vodafone TopCo 與合併公司訂立注入協議，據此訂約各方有條件同意進行交易，以合併Vodafone及和記各自之英國電訊業務至合併公司。緊隨交割後，合併公司之已發行股本將由Vodafone及和記分別擁有51％及49％，而3英國及Vodafone英國將成為合併公司之全資附屬公司。長和全日收報48.95元，上升0.2%。

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【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

集團相信，合併Vodafone英國集團及3英國集團將有助合併公司改善客戶體驗，並建立以覆蓋範圍及可靠程度而言均為英國一流之流動電訊網絡。透過合併業務，合併公司將擁有所需規模及平台用以日後投資、發展及競爭，挑戰兩大營運商BTEE 及 VirginMedia- O2。自交割起計12個月內達成。交易將使合併公司能夠實現重大協同效應，從而有助公司就其英國流動電訊投資實現龐大資本增值。長和聯席董事總經理霍建寧表示，現時3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模，長期影響著3英國的投資和競爭能力。這次合併可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。

美銀發表報告，認為有關交易似乎合理，但監管部門批准與否仍存不確定性。該行維持長和「買入」評級，基於其每股資產淨值折讓54％吸引估值，以及管理層似乎選擇性地撤出業務，以釋放估值；目標價64元。該行認為一旦上述合併最終完成，投資者除看好業務協同效應外，亦關注長和會否潛在退出英國電訊業務，皆因長和有權在3年禁售期後轉售合資公司49％股權予Vodafone。

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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