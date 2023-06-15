【消委會】調查逾半寵物游泳池資訊和安全措施皆欠透明　僅3間回覆稱有買第三者責任保險

不少主人都會帶狗狗去寵物游泳池游泳，消暑兼「放電」。消費者委員會檢視12間寵物游泳池的服務詳情，發現此行業的運作模式有很多需要改善的地方，基本資訊與安全措施都欠缺透明度，甚至有部分商戶在消委會去信查詢下亦拒絕提供相關資料。消委會敦促業界極需改善資訊透明度，主動披露資訊，讓消費者作出知情及適合其犬隻的選擇。

消委會於今年3至4月，檢視了12間專門為犬隻提供游泳場地的商戶的服務內容，包括7間室內恆溫池及5間戶外嬉水池。消委會從泳池的網頁、社交平台及客戶服務搜集資訊，並要求有關商戶核實及提供補充資料，當中4間在截稿前未有回覆或表明不會回覆，另外3間只作簡短回覆，反映業界資訊透明度欠理想。

消委會調查發現，5間戶外嬉水池，僅1間表示有職員會在泳池開放時段於水中及池邊當值，餘下4間並沒有提供相關資訊。全部嬉水池均沒有提供其職員的資歷、是否考獲寵物急救證書、當值人數等重要資料。而7間恆溫池當中，有5間明確表示護理員已考獲寵物急救證書，但其餘2間則未有回覆。

另外，泳池的規格和水質衛生情況均會影響犬隻的安全及健康，屬基本重要資訊，惟全部商戶在其網頁或社交平台上皆沒有完整地公開泳池面積、水深，以及最多容納犬隻數量等資訊，大部分只以文字描述有關水質內容及過濾系統，卻沒有提供具體操作資訊，例如換水頻率、清潔方法等。即使消委會去信詢問，7間商戶仍沒有回應或拒絕補充。

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此外，調查亦發現，有10間寵物游泳池會於其網頁上、場地當眼處或使用服務前將相關條款及細則提供予消費者參閱，其中2間室內恆溫池及2間戶外嬉水池會以服務條款、同意書及免責聲明等形式，要求消費者簽署作實。一般而言，各商戶均要求狗主全程在場監護及自行承擔風險責任。

當中有7間商戶的條款及細則等文件含有免責條款，註明若犬隻在使用泳池服務期間不適、受傷或死亡，商戶不會承擔責任，其中1間則列明最高賠償金額為1,500元。另1間更沒有公開亦沒有回應消委會索取免責聲明的要求，採取已讀不回的態度。另外，僅3間有提供條款及細則的商戶回覆表示已為場地購買第三者責任保險。

至於收費方面，7間室內恆溫池當中，僅3間有在其網上官方平台公開完整價目表及服務內容，其餘4間須消費者聯絡職員查詢收費，當中2間在詢問後提供完整價目表，另外2間需要消費者先提交犬隻品種、體重、年齡、疫苗注射紀錄等資料再報價。此類場地收費一般以犬隻的體重和品種而定。

以1隻9公斤柴犬為例，選擇護理員伴游的話，不同室內恆溫池周末收費介乎380元至560元。當中5間商戶的收費已包含專人沖身及吹乾服務，而費用最低的商戶需另外加購$60至$100沖洗費；價格次高的商戶反而只有自助沖洗區讓狗主自行為犬隻梳洗。至於是否提供洗毛液，各商戶也有所不同。

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