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【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出

科技 15:57 2023/06/15

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有報道指，三星將自行研發生成式AI服務，同時釋除機密文件洩露等安全疑慮，同時提高生產力和工作效率。

生成式AI應用ChatGPT使用簡單，惟當中亦衍生不少問題，三星電子（Samsung）早前就禁止員工使用，以防企業機密資料外洩，近日有報道指，三星將自行研發生成式AI服務，同時釋除機密文件洩露等安全疑慮，同時提高生產力和工作效率。

南韓有報道指，負責三星半導體業務的設備解決方案（DS）部門，正開發自家的GPT-3.5或更高版本的大型語言模型（LLM）。該服務將支援9大領域，包括自動執行採購及費用等業務流程；可搜尋流程、設計和製造等專業知識；整合製造及流程數據；翻譯；文件製作；記錄及撰寫會議紀錄；市場及公司分析；建立及審查代碼；回應客戶等。據報道，三星的AI服務最早或要待今年12月方能開始提供基本的服務，預期明年2月將能提供公司知識和數據的專門搜尋服務。

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因為數據安全關係，三星先前已禁止員工使用ChatGPT、Bing AI或Google Bard等生成式AI工具。分析師認為，使用外間的生成式AI，有機會導致商業機密外洩，安全問題愈益嚴重，因此三星決定建立自家開發的AI來提高工作效率。

同時，三星數碼解決方案（DS）部門社長慶桂顯一直對AI有極濃厚興趣，報導稱，他希望透過生成式AI熱潮，推升半導體產品需求。分析人士認為，最近半導體市場雖不景氣，但慶桂顯仍計劃大力投資而非減少資源，或為了生成式AI熱潮帶來的半導體剛性需求做好準備。

責任編輯：李彥煒

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