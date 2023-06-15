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【巴士加價】所有巴士本周日起加價　近乎全部乘客多付車費不超過1元

理財智慧 18:10 2023/06/15

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運輸署今日（15日）提醒市民，本港5間巴士公司將於本周日（18日）起調整票價。政府早前指出，實施新收費後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，而近乎全部乘客每程須多付的車費均不超過1元。

  • 九巴平均加幅3.9%
  • 龍運平均加幅4.2%
  • 城巴(機場及北大嶼山巴士)平均加幅4.2%（A線和NA線則加50%）
  • 城巴(港島及過海巴士)及新巴平均加幅4.9%
  • 嶼巴平均加幅7.0%

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九巴今表示，九巴及龍運新票價將於2023年6月18日零晨2時30分起生效。乘客可分別於九巴及龍運網頁或手機應用程式App1933，查詢各路線的新收費；而「九巴月票」售價780元將維持多3個月至2023年9月17日（星期日），適用於九巴及龍運逾450條路線，「九巴月票」售價將於翌日（9月18日）加至800元。

市民亦可瀏覽運輸署網頁或巴士公司網頁（www.lwb.hkwww.citybus.com.hkwww.nlb.com.hkwww.kmb.hk）查閱個別巴士路線的新票價。

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撰文 : 陳楚琨

運輸署 經濟 城巴 新巴 九巴 巴士 香港 運輸

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