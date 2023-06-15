【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息

▲ 美元定存5厘息陣營不斷壯大

焦點港銀美元定存高息選擇

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其他港銀美元定存高息選擇

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 建行亞洲 5.10 3個月 等值100萬港元 備註：5月16日加0.05厘，全新或升級至指定理財戶，新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 富邦 5.10 3個月、半年及1年 3萬美元 備註：6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 建行亞洲 5.10 3個月 40萬美元 備註：6月2日加0.1厘，新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 信銀國際 5.05 3個月 1萬美元 備註：6月13日新推，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 東亞 5.05 3個月 等值200萬港元 備註：6月12日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬港元 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 創興 5.00 3個月 1萬美元 備註：3月31日加0.3厘，網上或流動理財的雲利率，上限600萬美元 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 上商 5.00 3個月 1萬美元 備註：5月30日加0.2厘，全新或兌換資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 東亞 5.00 3個月 等值10萬港元 備註：6月12日加0.1厘，全新或升級至顯卓理財戶及新資金，上限200萬港元；至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 富邦 5.00 6個月 10萬美元 備註：6月9日新推，新舊客戶以新資金在分行開立，快閃優惠 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 5.00 3個月 13萬美元 備註：3月13日加0.5厘，指定理財戶，快閃網上新資金定存 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大新 5.00 4個月、5個月及半年 等值200萬港元 備註：5月18日加0.1厘，指定理財戶及新資金 註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月15日

聯儲局一如所料暫緩加息，但今天（6月15日）有兩間港銀調整美元定期存款利率，包括近期勇進搶存的建行亞洲，罕有掉頭減1個月年息0.1厘至4.55厘；反觀，南商提高1個月年息0.5厘，新息率至3.5厘；至於集友則把3個月及半年4.7厘年息的截止期順延至下周三（21日）。

此外，雖然港元定期存款5厘的中長息早已絕跡，目前最高只是富邦3個月的4.5厘及華僑永亨388天享4.38厘，不過，美元定存的5厘息派對愈來愈熱鬧，現時已有8間銀行提供3個月或以上的5厘息，合共約有21個計劃，包括富邦有5個計劃，大新 （02356） 更有6個超高息計劃，迎合不同入場費等。單以本周計，兩行追趕5厘息快車，分別為東亞 （00023） 及信銀國際。

追求高息同時 留意附帶條件

不過，追息族有3大注意，5厘息俱樂部多須附帶條件：

（1）最普遍是要求兌換資金：市面冠絕全城的高息王是創興3個月享5.5厘，須兌換12.5萬美元，才享特優利率5.5厘；若小額兌換1萬美元，亦有5.3厘，推廣期至6月30日。

（2）須新資金：富邦3個月年息5.2厘、半年也有5厘年息，皆要求10萬美元新錢；該行另有其他選擇，個人客戶經Fubon+手機應用程式，以合資格新資金3萬美元，3個月、半年及1年皆為5.1厘。

（3）低門檻享特高息只優待大戶：舉信銀國際為例，雖然入場費僅1500美元，而且3個月年息已有5.05厘，但須CITICdiamond理財戶，戶口每日平均結存總值400萬元或以上；相同存期一般客戶為4.95厘。

幸而附帶條款較少的特惠息也有得揀，創興提供網上優惠，3個月享5厘年息，允現有資金1萬美元，在網上或流動理財開立的雲利率，毋須兌換資金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪