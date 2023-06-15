【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息

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焦點港銀美元定存高息選擇
其他港銀美元定存高息選擇
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|建行亞洲
|5.10
|3個月
|等值100萬港元
|備註：5月16日加0.05厘，全新或升級至指定理財戶，新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|富邦
|5.10
|3個月、半年及1年
|3萬美元
|備註：6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|建行亞洲
|5.10
|3個月
|40萬美元
|備註：6月2日加0.1厘，新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|信銀國際
|5.05
|3個月
|1萬美元
|備註：6月13日新推，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|5.05
|3個月
|等值200萬港元
|備註：6月12日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬港元
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|5.00
|3個月
|1萬美元
|備註：3月31日加0.3厘，網上或流動理財的雲利率，上限600萬美元
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|上商
|5.00
|3個月
|1萬美元
|備註：5月30日加0.2厘，全新或兌換資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|5.00
|3個月
|等值10萬港元
|備註：6月12日加0.1厘，全新或升級至顯卓理財戶及新資金，上限200萬港元；至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|富邦
|5.00
|6個月
|10萬美元
|備註：6月9日新推，新舊客戶以新資金在分行開立，快閃優惠
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|交銀香港
|5.00
|3個月
|13萬美元
|備註：3月13日加0.5厘，指定理財戶，快閃網上新資金定存
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大新
|5.00
|4個月、5個月及半年
|等值200萬港元
|備註：5月18日加0.1厘，指定理財戶及新資金
|註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月15日
聯儲局一如所料暫緩加息，但今天（6月15日）有兩間港銀調整美元定期存款利率，包括近期勇進搶存的建行亞洲，罕有掉頭減1個月年息0.1厘至4.55厘；反觀，南商提高1個月年息0.5厘，新息率至3.5厘；至於集友則把3個月及半年4.7厘年息的截止期順延至下周三（21日）。
此外，雖然港元定期存款5厘的中長息早已絕跡，目前最高只是富邦3個月的4.5厘及華僑永亨388天享4.38厘，不過，美元定存的5厘息派對愈來愈熱鬧，現時已有8間銀行提供3個月或以上的5厘息，合共約有21個計劃，包括富邦有5個計劃，大新 （02356） 更有6個超高息計劃，迎合不同入場費等。單以本周計，兩行追趕5厘息快車，分別為東亞 （00023） 及信銀國際。
追求高息同時 留意附帶條件
不過，追息族有3大注意，5厘息俱樂部多須附帶條件：
（1）最普遍是要求兌換資金：市面冠絕全城的高息王是創興3個月享5.5厘，須兌換12.5萬美元，才享特優利率5.5厘；若小額兌換1萬美元，亦有5.3厘，推廣期至6月30日。
（2）須新資金：富邦3個月年息5.2厘、半年也有5厘年息，皆要求10萬美元新錢；該行另有其他選擇，個人客戶經Fubon+手機應用程式，以合資格新資金3萬美元，3個月、半年及1年皆為5.1厘。
（3）低門檻享特高息只優待大戶：舉信銀國際為例，雖然入場費僅1500美元，而且3個月年息已有5.05厘，但須CITICdiamond理財戶，戶口每日平均結存總值400萬元或以上；相同存期一般客戶為4.95厘。
幸而附帶條款較少的特惠息也有得揀，創興提供網上優惠，3個月享5厘年息，允現有資金1萬美元，在網上或流動理財開立的雲利率，毋須兌換資金。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪