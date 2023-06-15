【職場趣聞】幾點返工都得！日本公司容許員工臨時請假 86歲高齡都請 ! 業績仲要狂飆20倍

有一間公司可以讓你幾點上下班都可以，而且請假無需要提早規劃，只要有事隨時可以請假，總之老闆完全以你為上，你會不會擔心公司很快會結業 ? 而你會失業呢 ? 日本岐阜縣岐阜市一間印刷加工公司在新任社長的領導下，採取了以「員工至上主義」為核心的公司政策，員工享有自由上下班及隨時請假等彈性工作安排，這項改革使得公司的業績增長20倍。

該印刷公司「坂口捺染」創業於1953年，社長坂口輝光於2004年進入自家公司工作時，公司員工只有15人，業績約為5千萬圓（約270萬港元），他於2014年任社展後進行大改革，如今員工已有160人。能夠有如此增長是因為他推行改革，以「員工至上主義」，當中包括員工可以自由上下班，此外，員工可以臨時請假。再者，他更陸續聘請了78歲及86歲的高齡新員工。

社長坂口輝光認為只有讓員工滿意，才能讓公司穩定發展，因此他對待員工非常友善，甚至聘請了高齡的員工。這樣的做法讓更多人願意到公司工作，使得公司能夠發展得更好。

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是次調查有10,000名受訪者，調查結果與CFA協會於2021年進行的調查相比，金融業從第五位躍升至榜首，取代了此前高踞第一的教育界。 在香港，受訪畢業生對金融、STEM和資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，相對於2021年，他們對這三個行業的信心度均有顯著上升，其中金融業從16%升至27%，STEM從15%升至26%，而資訊科技與電訊則從18%升至25%。

香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%表示對自己未來的就業前景抱有信心，逾四分三（76%）的受訪香港畢業生表示，他們清楚僱主對職場新手有何要求，與2021年的水平（46%）相比，畢業生的信心度大幅提升。

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責任編輯：陳玉蓮