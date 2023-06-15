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【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%

股樓投資 15:35 2023/06/15

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本地餐飲股大家樂集團（00341）中午公布截至今年3月底止全年業績。集團全年純利按年飆升4.2倍至1.1億元，當中包括政府發放的新冠肺炎資助4,090萬元。集團宣布派發末期息每股28仙，按年增加55.6%，全年派息率達201.7%。股價午後隨即抽升，一度高見10.96元，最多升4.8%，最新報10.9元，升4.2%。

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青姐話
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大家樂全年總收入按年上升6.9%至80.2億元。其中，速食餐飲業務去年收入增5.4%至48.1億元，「大家樂」及「一粥麵」同店銷售分別上升1%及2%；休閒餐飲業務收入增11.3%至8.6億元；機構飲食業務收入則飆24.2%至8.6億元。按地區收入劃分，中國內地業務收入減0.6%至13.2億元，主要因人民幣兌港元去年貶值6.4%；華南快餐業務收入上升6.1%至11.2億元人民幣，但同店銷售錄得4%下跌。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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大家樂指出，香港業務在回顧財政年度第二季開始回穩，利潤有所改善，不過經濟復甦進程較預期緩慢，加上第三季內地疫情爆發，對集團內地業務構成影響，下半年業績有所受挫。集團又提到，香港業務在財政年度初仍受第五波疫情影響，但集團致力控制成本，積極推行數碼化和自動化，提高生產力和效率，利潤率持續改善，深信香港業務處於有利位置，可從經濟復甦中受惠。

展望未來，大家樂主席羅開光表示，集團未來3年致力提高香港利潤率，擴大內地門店網絡，但考慮到過去一年面對疫情嚴峻挑戰，實現相關目標時間表可能需作出調整。截至3月底，大家樂在港擁有376間門店，較去年淨增加12間；內地則有153間門店，比去年多17間。

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記者：郭秀慧

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大家樂（00341） 港股 羅開光 一粥麵 新冠肺炎疫情 疫情 派息 純利 同店銷售 餐飲

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