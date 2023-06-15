【疫後職場】業務復常影響員工福祉　中小企疫後努力尋平衡

最近有調查發現，隨著企業陸續復常，香港大部分中小企都取消在家工作政策，甚至減少員工福祉。有工會指多年來仍在爭取減少每周工時，中小企商會亦反駁調查指企業必須提供員工福祉以符合法規。有中小企老闆坦言疫後確實增加了員工在辦公室的時間，但更重要是和員工要有溝通。

【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛 利潤創歷史新高

調查指港中小企較重視業務復常

有保險機構調查指，香港中小企僱主對僱員健康和福祉的重視正逐漸降低，將僱員健康、安全和福祉視為與其業務最相關的ESG議題的中小企僱主，從2020年的50%下降到2022年的43%。靈活工作時間、關懷禮包和健康福利都比2021年顯著下降。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，調查顯示香港中小企愈來愈輕視僱員福祉，情況令人感到遺憾。雖然僱主每天需要面對多種挑戰，但不應忘記僱員是公司最寶貴的資產。採取行動並通過各種措施和福利來支援僱員身心健康，是順利進行其他業務活動的關鍵。

勞聯呼籲企業實施家庭友善政策

港九勞工社團聯會（勞聯）副主席陳萬應聯表示，因為無具體數據難評論調查的可信性，但就指中小企一般較大企業有人情味，勞工亦願意共渡時艱：「並不是所有工種都能在家工作，因此難以因為取消在家工作政策就說輕視員工福祉。但工會一向呼籲企業提供更多家庭友善政策，讓無法做全職工作的家庭婦女也能釋放勞動力。」

「調查中也提到，是否在家工作對身心健康更好，其實僱主們也各有不同看法。但外國已經開始試行4天半工作，甚至4天工作，而香港仍未完全做到5天工作就比較落後。在勞資談判上，勞工一向在劣勢，其實政府能夠負起更多角色，不要只是一味讓勞資雙方自己商討，工會希望政府能在勞工福利上負起更大角色。」他說。

中小企商會望與員工共同進退

香港中小型企業聯合會會長郭志華不太認同調查的結論，他指由於法例有明確規定，補償保險是法定要求，中小企要符合法規就必須提供，因此不太相信中小企會忽視相關法例：「事實上即使是疫情期間，我們也非常重視員工在家工作的安全環境及職安健相關要求，因為在家工作如出了意外也是工傷。」

他坦言並不是什麼類型工作都適合在家工作，中小企要求員工回到辦公場所工作並不是忽略員工的身心需要：「其實如果在家工作，也可能會忽略了員工的團隊精神。看一下經濟數據就知道，現在只能說是剛開始復常，很多中小企老闆都在咬緊牙關。中小企老闆同樣希望能和員工共同進退，一齊渡過難關。」

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：