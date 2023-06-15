【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）

▲ 【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地 6月26日起接受登記

國泰航空 （00293） 派免費機票飛日本！國泰航空「飛遇世界鉅賞」分階段送出各地前往香港的免費機票，最新一期送出的機票為來回日本香港機票，名額12000個，出發地點可選擇東京、大阪、名古屋、福岡或札幌。

國泰航空指，由2023年6月26日中午12時（日本時間）起接受登記，直至7月2日晚上11時59分（日本時間）截止，得獎名單抽籤決定，所以不用急於首日登記。得獎者將在2023年7月12日收到電郵通知。

值得留意的是，參加者必須為年滿18歲的國泰航空會員，方可享用優惠，同時機票雖然由香港國際機場贊助，但乘客須自付稅費和燃油附加費。

登記領取機票連結

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編輯：陳韻妍