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東京哈利波特影城周五開幕 內部率先曝光（多圖）

環球社會熱點 15:06 2023/06/15

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全球最大《哈利波特》（Harry Potter）室內影城將於周五（15日），正式在日本東京開幕。園方提前於周三（14日）允許媒體入內，率先曝光內部環境。

華納將拍攝《哈利波特》電視劇 主打全新演員陣容 【下一頁】

東京哈利波特影城（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）將囊括劇中魔法學校「霍格華茨」（Hogwarts）的多個布景，讓參觀者能夠體驗系列電影的幕後製作。

周三媒體日中，園方展示數幅在電影中曾出現的移動畫像，首次披露園區內的其中一大賣點。同場亦設有拍攝綠幕，讓民眾可以拍片體驗身處「神奇魔法世界」的感覺。

另外，園區亦可在複製電影中餐廳及咖啡店場景的餐廳內，享受如英式下午茶等英國美食，同時亦可享用電影曾出現的飲品。

    點擊圖片放大
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《哈利波特》或將重拍成劇集 羅琳料成製片參與 【下一頁】

東京哈利波特影城為倫敦以外第二個同類哈利波特景點，目前開幕日門票已售罄。入場前必需預約，但根據官網顯示，最早可預約日期為7月底。

成人門票為6,300日圓（約349港元），12至17歲門票5,200日圓（約288港元），4至11歲門票3,800日圓（約210港元）。

影城位處東京練馬區，前身為2020年時關閉﹑營運接近100年的豐島園。

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責任編輯：吳漢培

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