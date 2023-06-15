德州再送非法移民去「藍州」 批拜登拒保邊境安全

共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）周三（14日）夜晚宣布，已運載一車非法移民到加州洛杉磯。他在社交平台Twitter上表示，由於拜登拒絕確保邊境安全，德州邊境小鎮人滿為患。阿博特指洛杉磯是一個移民尋求前往的城市，當地領導人更宣布避難所地位。

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阿博特表示，是次為德州送非法移民去洛杉磯的首輛巴士。有美媒報道，相關非法移民在洛杉磯的主要交樞紐聯合車站下車，其後一名人權組織成員將他們帶至附近的一座教堂，目前尚未清楚他們來自哪個國家。

洛杉磯市長Karen Bass則發表聲明表示，德州送出逾40人，批評對方利用人類作為棋子，操作廉價政治遊戲，形容情況令人厭惡（abhorrent）。她指自己去年上任後，就一直為相關情況做準備，事件並未令當局措手不及，亦不會被嚇到。

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Karen Bass表示，洛杉磯應急管理、警察、消防和其他部門能在巴士仍在途中時，了解到即將來臨的情況，並在巴士抵達前已和非牟利合作夥伴合力動員。她強調洛杉磯不是充滿仇恨或恐懼的城市，絕不會被漠視人命的小人政客左右，永遠將民眾健康和福祉置於政治之上。

阿博特一直因用巴士將非法移民送往他州做法，而備受外界批評。據報德州在過去一年中，已將數萬名非法移民送往華盛頓特區、紐約市、芝加哥和費城，更一度將非法移民送至民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）住所門前。移民權利團體譴責做法殘忍，剝削尋求庇護的弱勢群體。

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責任編輯：李俊儀