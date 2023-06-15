歐洲議會通過加強監管AI草案 公眾場所禁用實時生物識別技術

歐洲議會周三（14日）投票，通過一項加強監管人工智能（AI）的草案。根據草案內容，歐盟計劃於公眾場所禁用AI實時生物識別監控技術，並強制要求企業披露內容為使用ChatGPT等AI工具生成。

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會上以499票贊成、28票反對及93票棄權，通過「歐盟人工智能法案」（EU AI Act）草案。雖然歐洲議會需與歐盟各國商討細節，才能正式立法生效，但預計歐洲會是全球率先正式立法監管AI的地區。

歐盟將加強限制ChatGPT等AI工具，包括要求生成式AI開發人員在商業發布前，向當局提交系統以供審查。

當局也決定於公眾場所禁用AI實時生物識別監控技術，及具爭議性的社會評分系統。

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根據草案，企業需在設計AI模式時設法防止非法內容生成，也要披露AI模型訓練中所用到有版權材料的摘要。

企業必須披露內容為使用ChatGPT等AI工具生成，以區分真實圖片與深度造假（Deepfake）圖片。

據悉，企業如出現部分違規情況，將被處以最高相當於其全球收入7%的罰款。

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責任編輯：鄭錦玲