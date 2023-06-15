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【香港科技探索】HKTVmall 推「直送英國」服務、涵蓋70萬產品　海外運費最平每500克24元

股市 13:40 2023/06/15

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【香港科技探索】HKTVmall 推「直送英國」服務、涵蓋70萬產品　海外運費最平每500克24元

香港科技探索 （01137） 旗下網購平台HKTVmall 宣布，推出貨品「直送英國」服務，涵蓋70萬款產品，優惠期間，首15公斤海外運費四折，即每500克收費24元。HKTVmall提到，正研究將 HKTVmall 訂單送遞服務擴展至其他海外國家。

HKTVmall 稱，英國客戶可直接使用英國電話號碼登記HKTVmall 帳戶選購附有「直送英國」標籤的產品，最快在 7-10 天內收到 HKTVmall 的訂單。

海外運費以500克為計費單位

HKTVmall指，英國客戶與香港客戶一樣享消費滿350元（Gold VIP 及 VIP 客戶）及500元（普通客戶）的本地免運費金額，而海外運費則另外計算，以500克為重量計算單位。

  • 基本會員首15公斤的基本海外運費為每500克60元 ，15公斤後為每500克48元
  • Gold VIP 會員首15公斤為每500克24元；
  • VIP 會員首15公斤為每500克36元

HKTVmall 稱，為了加強推廣全新服務，截至7月31日，所有會員將享海外運費優惠，首15公斤，每500克收費24元。

毋須再報關

有關產品進口英國的報關安排，HKTVmall 會直接向客戶指定的第三方物流公司提供產品資料，由 物流公司處理相關報稅文件，客戶毋須再申報產品資料或處理集運事宜。

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記者：李哲毅

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