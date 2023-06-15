【Twitter爭議】Twitter被控音樂侵權　賠償金額或達19億元

自從Twitter被馬斯克（Elon Musk）收購後，一直爭議不斷，先後捲入非法解僱、拒付賬單等風波。近日Twitter又再次鬧上法庭。美國音樂出版協會（National Music Publishers Association，NMPA）聯同17間音樂公司，包括：索尼音樂（Sony Music Publishing）、華納音樂集團（Warner Music Group）等，正式向Twitter就音樂侵權一事作出訴訟，

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據外媒《Variety》報道，17間音樂公司指控Twitter無視數碼千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act），在未獲版權持有人許可下使用其音樂，牽涉約1,700首音樂作品，索償高達2.5億美元（約19億港元）的賠償金。

NMPA主席David Isrealite表示：「Twitter這種違法行為，為出版社、創作人、以及整個音樂行業的生態造成了持續、實在、且無法挽回的傷害。」他也提到，目前如Facebook、YouTube、Instagram、Snapchat 和 TikTok 等大型科企，早已設置完善的授權機制，並會支付相關費用給音樂公司。但Twitter仍堅持不建立授權付費機制，導致大量音樂工作者的權益受到損害。

值得一提的是，這將會是Linda Yaccarino接任行政總裁後，首宗大型法律戰。但截止6月15日，Twitter及Yaccarino均未對NMPA提告一事，作出任何回應。

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責任編輯：王愷楹

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