美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億

美國新澤西州（New Jersey）法院裁定，星巴克解僱白人前區域總監Shannon Phillips涉及種族歧視，需賠償2,560萬美元（約2億港元），其中包括2,500萬美元（約1.95億港元）懲罰性賠償，和60萬美元（約468萬港元）補償性賠償。

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事關2018年時，兩名黑人男子坐在星巴克店內沒有下單任何餐品。店員要求兩人離開，但被後者拒絕，他們稱正等待一名商業夥伴。其後店員報警，最終兩名黑人男子被戴上手銬帶離。事件在網上引來極大迴響，據報2人其後和星巴克及費城當局達成和解協議。

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Shannon Phillips所此曾任職星巴克約13年，負責監管費城在內的地區。她於2019年起訴星巴克，指她因種族而被解僱。她在訴訟書中表示，自上述事件發生後，星巴克懲罰未有參與事件﹑但在費城或附近工作的白人員工，以求努力令社區相信公司已妥善應對事件。

Shannon Phillips表示，星巴克要求讓一名白人員工放行政假，因對方被指控有歧視行為，惟據她了解指控非真實。她嘗試為相關員工辯護後，星巴克決定解僱她。Shannon Phillips認為，解僱是種族歧視的藉口，並指種族在星巴克是一個造成歧視性待遇的決定性因素。

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星巴克當時否認指控，並在2021年的一份法庭文件上表示，高層觀察到Shannon Phillips在危機中的表現完全缺乏領導能力。Shannon被指在事件中顯得不知所措，未有意識到情況已變得非常危急。文件亦指，在當時強力的領導是必不可少，所以最終決定解僱Shannon Phillips。

星巴克發言人Jaci Anderson表示，對判決感到失望，正考慮下一步行動。

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責任編輯：李俊儀