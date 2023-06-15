【大灣區商機】貿發局「GoGBA港商服務站」擴展至江門

香港貿易發展局江門「GoGBA港商服務站」於昨（14日）正式投入服務。江門「GoGBA港商服務站」由香港貿發局與江門外商投資企業協會合辦，將提升貿發局對中小企開拓粵港澳大灣區商機的支持。

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香港貿發局現已在深圳設立香港貿發局大灣區服務中心，同時在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、東莞、中山、佛山及江門，共設立了7個「GoGBA港商服務站」。當中江門「GoGBA港商服務站」將為港商提供江門專屬的政策諮詢、市場資源對接服務、專業的企業綜合服務，同時為準備或已進駐江門的港商舉辦如政策研討會、專題培訓會、港企茶敘和經驗分享等交流活動，協助港商把握最新機遇，加快開拓江門及大灣區市場的步伐。

揭幕禮上，香港貿發局亦與江門市商務局簽署一份「共同推進粵港澳大灣區經貿」合作備忘錄，內容涵蓋：江門與香港攜手開展大灣區投資促進活動，積極推動兩地企業開拓「一帶一路」沿線國家和RCEP成員國市場的商機，並重點推介江門市RCEP經貿科技文化合作交流中心，加強兩地科技創新和青年創業等多方面合作內容。

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責任編輯：歐陽佩

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