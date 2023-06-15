【未來城市】日本建築公司N-Ark推漂浮城市計劃　料2030年建成可容納4萬人

▲ 日本建築公司N-Ark近日就宣布「漂浮城市」計劃，希望建立能適應海洋的未來人類的策劃的程式「Dogen City」，當中能包含各種生活設施，能容納4萬人，預計2030年投入使用。

未來城市到底是甚麼樣子？日本建築公司N-Ark近日就宣布「漂浮城市」計劃，希望建立能適應海洋的未來人類的策劃的程式「Dogen City」，當中能包含各種生活設施，能容納4萬人，預計2030年投入使用。

據報道，N-Ark希望建立的以海洋為新經濟空間的Dogen City，城市為圓形設計，周長將達4公里，能容納1萬名居民，並能額外容納3萬多名遊客。圓形設計能抵禦惡劣天氣、甚至海嘯。城市將分成三個不同區域：做為主要住房區的「宜居環」；一個由海水自然冷卻的海底資料中心，內裡包含城市管理和醫療研究設施；以及由環形結構形成人工海灣的漂浮建築。

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Dogen City還將擁有大量綠化植物、食品生產設施、學校、運動區、醫院、公園、體育館、飯店和辦公室等。此外，醫療保健也是一大重點，Dogen City居民可獲遙距醫療諮詢，以及高科技血液分析，有負責的機器人手術和相關藥物研究。N-Ark甚至希望在Dogen City建立火箭發射和著陸場。該公司預計，該城市每年用水量約200萬升（約53萬加侖），每年處理垃圾量為3,288噸，並生產近7,000噸糧食和22,265,000千瓦電力。

▲ 城市將分成三個不同區域：做為主要住房區的「宜居環」；一個由海水自然冷卻的海底資料中心，內裡包含城市管理和醫療研究設施；以及由環形結構形成人工海灣的漂浮建築。

雖然目前N-Ark對漂浮城市的細節仍然未清楚，亦唯有具體的位置及預算，但該公司就希望可以在2030年投入使用。雖然Dogen City能否成功仍是未知數，但目前沙地阿拉伯也在建造未來之城The Line，加上南韓釜山市將建造世界首個可持續的漂浮城市原型，並預計2025年建成，因此不排除建造Dogen City的可能性。

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責任編輯：李彥煒

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