▲ 【業績│零售股】莎莎去年扭虧純利5820萬元、不派息 今年4至6月港澳特區營業額增加51.2%

莎莎國際 （00178） 公布截至3月底止全年業績，去年扭虧為盈，純利5820萬元，下半年盈利為1.91億元，主要來自財年第四季的盈利1.86億元，全年每股盈利1.9仙。莎莎指，鑑於集團所在市場的經營環境所面臨的疫情挑戰剛剛過去，不建議派發末期股息。

莎莎指，若撇除零售店舖資產減值撥備（包括使用權資產及物業、機器及設備）、各地政府所發放疫情相關的補貼資助、臨時租金減免，稅務虧損的遞延稅項資產，以及因強積金下的抵銷安排變動而應計的服務成本，集團去年虧損按年收窄81.7%至5460萬元。

莎莎去年營業額升2.6%至35億元，主要受內地及澳門疫情爆發拖累。期內港澳特區零售及批發營業額 （線下銷售）升7.3%至23.73億元，內地線下銷售（按當地貨幣計算）跌22.9%至2.25億元，東南亞線下銷售升 64.9%（按當地貨幣計算）至3億元。截至3月底，集團經營共186家零售店舖。

香港店舖去年同店銷售增加26.6%

單計香港業務，香港店鋪去年線下銷售升17.4%，而同店銷售增加26.6%。重新通關之前，首三季同店銷售增長15.7%，第四季度受惠於旅客回歸更飆升至59.3%。

線上業務方面，去年營業額減少13.5%至6.02億元，當中內地為唯一下跌地區，疫情影響下大跌33.4%；總線上業務佔總營業額17.2%，虧損2120萬元。

莎莎獲政府補貼2581.7萬元

截至3月底止年度，莎莎獲得政府補貼合共2581.7萬元，其中從香港政府「保就業」計劃獲得2542.4萬元工資補貼，同時從防疫抗疫基金獲得24萬元資助，另獲馬來西亞政府補貼約15.3萬元。截至3月底，莎莎淨現金總額增加40.7%至2.73億元。整體毛利率由首季的35.5%，提高至第四季的43.5%。

莎莎4月至今簽署3份新租約

莎莎指，港澳地區去年第四季的旅客銷售佔比為43.3%，而疫情前則為70%。核心遊客區客流量回升，集團正積極擴大店舖網絡，並將重心轉移至遊客區，具體視乎租金是否合理。今年3月後，莎莎簽署3份新租約，當中2份為遊客區，令香港店舖組合增加至82間。於第四季度，内地旅客回歸澳門的趨勢更為明顯，帶動銷售回復至疫情前水平約 77%，預計澳門特區市場最終能夠全復常。

莎莎同時公布4至6月銷售表現，營業額增長31.9%至8.5億元。其中，港澳特區營業額增加51.2%至7.02億元，內地營業額減27%至7670萬元，東南亞亦減7.6%至6940萬元。

相關文章：【盈警盈喜】莎莎彈高7% 預告全年扭虧 三大原因推動去年度純利約5000萬至7000萬元

相關文章：【業績｜餐飲股】大家樂去年度溢利按年大增4.2倍 末期股息派28港仙

編輯：陳韻妍