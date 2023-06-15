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特朗普吸金力強 上庭後首場籌款活動籌得1638萬

環球政治 12:40 2023/06/15

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（13日）現身邁阿密法院，就涉不當處理機密文件案出庭應訊。他其後舉行出庭後首場大型籌款活動，成功籌集210萬美元（約1,638萬港元）競選資金，足見吸金力仍強。

特朗普外孫女舉行猶太教成年禮 曾唱中文歌背《三字經》爆紅 【下一頁】

美媒《Politico》引述知情人士指，特朗普於審訊後返回新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部，向一眾支持者發表演説。

部分支持者接獲通知後，立即飛越半個國家到現場為特朗普打氣。參與活動的捐款人最少支付1,000美元（約7,800港元）。

特朗普舉行燭光晚宴與頂級金主和捐款人會晤，成功籌得210萬美元。

特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋 【下一頁】

自特朗普被起訴的消息傳出後，特朗普競選團隊更通過網上籌款籌得約450萬美元（約3,510萬港元），連同晚宴捐款總共籌得660萬美元（約5,148萬港元）。

雖然特朗普的競選活動主要依靠小額捐款和基層捐助者，但今次籌款活動反映即使特朗普官司纏身，仍獲財力雄厚的金主支持。

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責任編輯：鄭錦玲

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