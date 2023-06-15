▲ 【業績｜餐飲股】大家樂去年度溢利按年大增4.2倍 末期股息派28港仙

大家樂 （00341） 公布，截至2023年3月底年度收入增加6.9%至80.24億元，溢利按年大增4.2倍至1.1億港元，包括年內獲得政府發放的新冠肺炎資助4090萬元，按年跌68%。集團建議派發末期股息每股28港仙，按年升55.6%，全年總派息率為201.7%。

分部收入方面，速食餐飲業務去年度收入增加5.4%至 48.1億元。大家樂快餐及一粥麵的同店銷售分別錄得 1%及2%增長。該業務佔總收入的59.9%。門店總數增12間至216間。目前，速食餐飲業務有5間新門店處於籌備階段。集團亦正在進行門店翻新以提升品牌形象，今年已翻新11間門店，未來數月將有更多門店完成翻新工程。

另外，休閒餐飲業務年內收入增加11.3%至8.6億元，機構飲食業務收入增加 24.2%至8.6億元。

至於中國內地業務的收入減少0.6%至13.2億元，主要由於人民幣兌港元較去年貶值6.4%。華南快餐業務收入增加6.1%至11.2億元人民幣，同店銷售年內錄得負增長4%。

截至3月底，集團於香港擁有376間門店，按年多12間，於中國內地則有153間門店，按年多17間。

內地業務現V型反彈

大家樂表示，與2021/22年度受到香港第五波疫情嚴重打擊的業績相比，由於香港業務表現於回顧年度的第二季開始回升，集團業績有所改善。然而，香港經濟復甦步伐慢於預期，加上第三季國內各地爆發疫情，影響集團在中國內地的業務表現，集團下半年業績因此受到影響。

集團的香港業務年內致力審慎控制成本，令利潤率持續錄得改善。 成功的品牌及產品推廣項目有助刺激銷售，同時積極推動數碼化及自動化，提高生產力和效率。集團去年度毛利率於年內上升1.5個百分點至8.8%主要由於食材及人力成本控制得宜。

集團指，隨著疫情防控措施放寬，中國內地業務自2023年開始出現V型反彈。業務整體而言保持穩健；網絡拓展在不利的市場環境下仍取得理想進展。

另外，2022年6月，香港政府頒佈《2022 年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂） 條例》，取消使用《強制性公積金計劃條例》及／或《職業退休計劃條例》下僱主的強制性供款累算權益抵銷遣散費及長期服務金的安排。因此，集團確認合資格員工長期服務金負債的額外撥備1710萬元。

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編輯：姚卓然