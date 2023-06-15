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【Gameboy】美國麥當勞推懷舊Gameboy Color遊戲　為經典角色滑嘟嘟慶祝生日

科技 12:13 2023/06/15

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近日美國麥當勞為慶祝其經典角色「滑嘟嘟」（Grimace）的52歲生日，特別推出懷舊的Game Boy Color遊戲《Grimace’s Birthday》。

麥當勞餐廳陪著大家成長，品牌旗下的經典角色家喻戶曉，近日美國麥當勞為慶祝其經典角色「滑嘟嘟」（Grimace）的52歲生日，特別推出懷舊的Game Boy Color遊戲《Grimace’s Birthday》。

美國麥當勞在滑嘟嘟生日（6月12日）當天，真的為它舉辦生日會，該公司亦因此製作遊戲《Grimace’s Birthday》為它慶生。據報道，《Grimace’s Birthday》遊戲由美國麥當勞夥拍Krool Toys及Gumpy Function-aka Tom Lockwood開發，並使用開發工具GB Studio製作，可讓任天堂的經典手提遊戲更容易復刻。

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該遊戲描述滑嘟嘟在麥當勞餐廳開生日會，正等待麥當勞叔叔、漢堡神偷和小飛飛等好友一同吹蠟燭，偏偏眾人卻不見影蹤。玩家需要根據提示，控制滑嘟嘟前往尋人，沿路可拿取生日特別版奶昔。

《Grimace’s Birthday》遊戲可以在移動設備、桌面設備運行。此外，遊戲亦有專屬的ROM檔，用戶可以在Game Boy Color遊戲機上運行這個遊戲，或進入Krool Toys網站，透過網站免費體驗遊戲。

責任編輯：李彥煒

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