【數據點睇】國家統計局公布5月指標 零售工業數據增速較上月回落

國家統計局在周四（15日）公布一系列經濟指標，包括5月社會消費品零售總額、全國規模以上工業增加值，以及全國固定資產投資。其中，前兩項數據均出現增幅較上月回落的情況，且不及市場預期。

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5月，社會消費品零售總額3.78萬億元（人民幣，下同），按年增長12.7%，比上月回落5.7個百分點；按月增長則為0.4%。由此看來，面對去年的低基數，增長表現依舊乏力，中國經濟動能明顯比預期疲弱。另全國規模以上工業增加值按年增長3.5%，比上月回落2.1個百分點；按月增長為0.6%。分三大門類看，採礦業增加值按年下降1.2%，製造業增長4.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。

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當局指出，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。同時，要把發揮政策效力、激發經營主體活力和穩定市場信心結合起來，鞏固經濟恢復向好的基礎，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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責任編輯：林衛