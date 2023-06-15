【HSBC滙豐】滙豐維持港元最優惠利率5.75厘不變符預期　經絡：對樓按市場有正面支持

HSBC滙豐 （00005） 宣布該行最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.75厘的水平。滙豐對上一次於今年5月5日調整最優惠利率，當時加息0.125厘。

美國聯儲局本港時間今凌晨公布維持利率不變，符合市場預期。香港銀行界人士早前分析認為，聯儲局今次不加息之下，相信大部分香港銀行都會對P按兵不動，個別小型銀行或可能會因CASA（活期及儲蓄）存款比率相對較低、且資金較多是從同業拆借得來，而「失守」自行上調P。

經絡：HIBOR短期內將挑戰5厘水平

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今次滙豐宣布P維持不變，相信是根據自身資金狀況以及公司策略等因素而作出此決定。而現時市場普遍新造H按計劃的封頂息率保持約3.5厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數（MMI）4.87厘，息率屬正常水平。按息暫時不變，加上現時經濟逐步復常，近期銀行仍不斷調升按揭相關優惠吸客以爭取按揭業務，以上多個因素對本港樓按市場有正面支持作用。

曹德明預計年內美國仍會加息以降通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，拆息仍會繼續維持高水平。本港今日一個月拆息（HIBOR）報4.75厘，已連升7個工作日，並且逾1個月處於4厘以上水平，料HIBOR短期內將挑戰5厘水平。在資金成本壓力續增下，銀行仍有追加P的壓力，不排除有個別銀行根據自身資金成本而追加P，幅度約0.125厘左右。

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記者：胡學能