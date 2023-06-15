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【人仔點睇】中美利差持續擴大 在岸人民幣向下試7.2支持

股樓投資 12:10 2023/06/15

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雖然美國聯儲局維持息口不變，但又釋放出下半年或進一步加息的訊號，預期有0.5厘的加息空間。結果，加息預期令人民幣周四（15日）大幅走弱，在岸人民幣（CNY）與離岸人民幣（CNH）雙雙走弱。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

事實上，離岸人民幣今早已失守7.18水平，最低更一度跌穿7.19關口，創半年新低。而在岸人民幣亦跌破了7.17，較上日回落近100點子。市場預期，在中美貨幣政策背馳的情況下，人民幣滙價下試7.2的機會不低。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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無他，盡管聯儲局最新議息會議並無加息，而中國人民銀行卻先後調低了存款利率及關鍵政策利率，藉以刺激經濟。如此一來，中美利差勢必持續擴闊，吸引資金沽人民幣資產，並買入美元套利，無疑加重了人民幣的調整壓力。

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責任編輯：林衛

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