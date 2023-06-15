【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘、一文看財金界回應　貝萊德：未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小（不斷更新）

▲ 【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘 一文看財金界回應（不斷更新）

美國聯儲局6月報停加息，但聯儲局主席鮑威爾同時暗示，今年下半年將再加息0.5厘。市場認為，聯儲局將今年經濟增長預測由0.4%上調至1%，反映當局預期今年經濟增長強勁。利率期貨顯示，7月加息0.25厘的機會率約60%。

（更新至周四下午5時）

貝萊德：未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小

貝萊德認為，聯儲局未來調整貨幣政策時，將會考慮更廣泛的宏觀經濟數據，並更慎重地考慮通脹及勞動市場數據，以協助他們確定通脹下降勢頭是否持續、勞動市場是否開始大幅走弱，以及留意信貸市場收緊的變化，相信除非發生不可預見的災難，否則未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小。

上商：7月幾乎肯定加息

上商研究部主管林俊泓認為，聯儲局預測年內尚存兩次加息空間，利率預測中位數被調高至5.625厘，預期7月幾乎肯定加息，並且可能會在9月再次加息。

景順：美聯儲沒有必要再加息 對美股持防禦配置

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，儘管點陣圖有更新，但美聯儲不太可能再加息50個點子，並認為它將得出沒有必要再加息的結論。數據正在轉弱，ISM服務業指數就證明了這點，美國生產者價格指數（PPI）目前按年下跌，6月份美國消費者價格指數（CPI）或將按年下跌至4%以下。

他續指，如果美聯儲今年再收緊兩次貨幣政策，就真的面臨過度緊縮的風險，進而導致經濟陷入嚴重衰退。這是市場所經歷最短時間內最大規模的緊縮。更重要的是，由於貨幣政策對市場的影響滯後，美國經濟尚未展現受到了太大影響。他最擔心的是，市場還未看到這些緊縮政策的滯後影響，但它們將會顯現。

趙耀庭指，美國市場起初經歷了一些波動，因為點陣圖上出現了出人意料的鷹派傾向。但認為市場反應一致，而且如果亞太區股票出現任何顯著的下行壓力，他會感到很意外。在美聯儲有更清晰的表態之前，他認為對美國資產保持戰術性防禦配置或是合適的選擇。亞太地區方面，仍然看好日本股票，因為日本央行仍致力維持現有的寬鬆貨幣政策。中國人民銀行正在降息以提振國內和地區增長，美聯儲則已暫停加息。

畢馬威：加息影響尚未完全體現在息差上

畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，仍然預計2023年將進一步加息。聯儲局已經明確表示，將通脹控制於2%或以內仍是首要目標，除非有明顯的趨勢表明通脹已受控，否則聯儲局仍傾向進一步加息。

馬紹輝指，2023年香港銀行的淨息差和營業收入前景依然樂觀，2022年和2023年加息的影響尚未完全體現在息差上。

安本：美元將保持強勢 價值股和周期性股票需求增

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局6月按兵不動的意圖是緩和加息步伐，預計美國今年不會出現經濟衰退，並且隨市場轉向反映聯儲局的指引，市場對今年第四季度將會減息的預期將會消失，預計美元將保持強勢，而考慮到潛在的加息，預計會看到市場對價值股和周期性股票的需求增加。

摩根資管：現階段進一步加息並不合理 料6月通脹再回落

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，聯儲局暫停加息是預期之內，當局亦預期經濟可軟著陸，雖然鮑威爾暗示下半年會再加息，但該行認為，面對勞工市場放緩下，現階段進一步加息並不合理，預期在高基數效益下，6月通脹再度回落。

資產配置方面，許長泰重申，美國經濟放緩下，偏好優質固定收益資產，以鎖定高息，同時享受潛在的價格上升及利率下跌。股票方面，他建議進一步分散在發達國家的投資，因各國處於不同的經濟增長及貨幣政策周期，日本股市正享受結構性順風，投資者亦宜更關注美國優質企業。亞洲方面則仍留意中資股表現，市場正等待中央推出更多刺激措施，這亦會是推動中資股的關鍵。

DWS：維持聯儲局今年再加息一次的預測

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，聯儲局的鷹派言論令人意外，反映當局預期今年經濟增長及核心通脹較預期強勁，而且勞工市場仍具韌性；雖然聯儲局沒有大幅調整2024及2025年的經濟測，但同時指出利率或會較之前預期為高。他續稱，債券投資者已不再預期今年會減息，而且相信息率會較預期更高，而且高息維持更長時間，該行維持聯儲局今年再加息一次的預測。

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編輯：金融組