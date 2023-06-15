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【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘、一文看財金界回應　安本：第四季減息預期消失、料美元保持強勢（不斷更新）

宏觀解讀 12:04 2023/06/15

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【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘　一文看財金界回應（不斷更新）

美國聯儲局6月報停加息，但聯儲局主席鮑威爾同時暗示，今年下半年將再加息0.5厘。市場認為，聯儲局將今年經濟增長預測由0.4%上調至1%，反映當局預期今年經濟增長強勁。利率期貨顯示，7月加息0.25厘的機會率約60%。

金管局余偉文：難言加息周期完結、兩因素致港息較波動【下一頁】

鮑威爾在記者會言有幾鷹？【下一頁】

（更新至周四下午12時）

安本：美元將保持強勢 價值股和周期性股票需求增

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局6月按兵不動的意圖是緩和加息步伐，預計美國今年不會出現經濟衰退，並且隨市場轉向反映聯儲局的指引，市場對今年第四季度將會減息的預期將會消失，預計美元將保持強勢，而考慮到潛在的加息，預計會看到市場對價值股和周期性股票的需求增加。

摩根資管：現階段進一步加息並不合理 料6月通脹再回落

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，聯儲局暫停加息是預期之內，當局亦預期經濟可軟著陸，雖然鮑威爾暗示下半年會再加息，但該行認為，面對勞工市場放緩下，現階段進一步加息並不合理，預期在高基數效益下，6月通脹再度回落。

資產配置方面，許長泰重申，美國經濟放緩下，偏好優質固定收益資產，以鎖定高息，同時享受潛在的價格上升及利率下跌。股票方面，他建議進一步分散在發達國家的投資，因各國處於不同的經濟增長及貨幣政策周期，日本股市正享受結構性順風，投資者亦宜更關注美國優質企業。亞洲方面則仍留意中資股表現，市場正等待中央推出更多刺激措施，這亦會是推動中資股的關鍵。

DWS：維持聯儲局今年再加息一次的預測

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，聯儲局的鷹派言論令人意外，反映當局預期今年經濟增長及核心通脹較預期強勁，而且勞工市場仍具韌性；雖然聯儲局沒有大幅調整2024及2025年的經濟測，但同時指出利率或會較之前預期為高。他續稱，債券投資者已不再預期今年會減息，而且相信息率會較預期更高，而且高息維持更長時間，該行維持聯儲局今年再加息一次的預測。

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【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

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編輯：金融組

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