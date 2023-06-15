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Beyoncé巡演被指致瑞典通脹上升 按月增0.3%

環球社會熱點 11:14 2023/06/15

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美國樂壇天后Beyoncé今年5月10日時，在瑞典首都斯德哥爾摩舉行巡演。瑞典統計局周三（14日）公布數據，當地4至5月通脹率增加0.3個百分點。丹麥最大的丹斯克銀行（Danske Bank）駐瑞典首席經濟學家Michael Grahn指，Beyoncé巡演是部分原因。

Taylor Swift演唱會突失準 傳與新男友分手 【下一頁】

瑞典當局指，通脹上漲部分原因是廣泛商品服務，如酒店和餐廳訪問量，及娛樂服務的增加，包括音樂會門票。

Michael Grahn表示，Beyoncé在瑞典巡演場次似乎影響當地5月份的通脹率，雖然並非完全確定，但酒店及餐廳佔增幅的0.3個百分點中的0.2。銀行預料，隨著酒店和門票價格恢復正常，上行趨勢將會在6月份逆轉。

Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家 【下一頁】

英國媒體亦引述Michael Grahn言論指，情況史無前例，且相當令人震驚。此前雖然大型文化及體育賽事或導致當地酒店和餐廳價格瞬間飆升，但很少會影響全國通脹數據。

法國巴黎5月時舉辦法網，及另一場Beyoncé巡演，結果巴黎5月份酒店上漲4.3%。

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責任編輯：李俊儀

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