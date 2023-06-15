▲ 【大行報告│001】券商:3英國與Vodafone合併可加強長和回購股份預期 輕資產模式有助估值獲重新評估

長和 （00001） 旗下3英國與Vodafone正式訂立合併協議，市場認為，長和正向輕資產模式轉型，而減持電訊業務有助改善回報率，或令市場對長和估值重新評估，同時合併完成後，3英國將會向長和償還167億元債務，這有助進一步加強長和回購股份的預期。

摩根大通認為，從出售歐洲電訊鐵塔資產、意大利網絡基建資產及最新的合併交易來看，長和正向輕資產模式轉型，「2000年初未曾想像過長和會願意接受非控股方式的電訊資產，現時亦不確定長和是否仍致力成為一個長期歐洲電訊營運商」。

摩通：長和有可能最終會撤出英國電訊業務

是次與Vodafone合併交易設有退出機制，Vodafone可選擇收購長和49%股份，但未長和則沒有向Vodafone收購51%股份的選擇。摩通認為，這意味長和有可能最終會撤出英國電訊業務，甚至所有電訊業務，若屬實將對現金流有正面影響，而這個利好因素尚未被市場反映。

摩通指，現時長和股息率近6厘，市盈率低於6倍，相信可消除電訊業務對股價帶來的現金流拖累，而這部分尚未完全反映於股價之中，維持「增持」。

長和預期，交易完成後第五年，每年成本和資本開支協同效益將達超過7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊。摩通指，以長和佔合併公司49%股權來看，攤佔的淨值約34.3億英鎊，已超過3英國2022年稅前盈利的22億英。若以EV/EBITDA約4倍計，潛在估值上升空間約88億英鎊（約870億港元），佔長和現市值約46%。

高盛：合併可推高長和盈利約7%

高盛認為，3英國與Vodafone合併，料可提高長和2022年盈利約7%，而基於3英國將向長和償還債務，預期長和淨負債比率將會改善至近15%，而交易同時有助於市場重新評估長和的估值，因電訊業務歷來是拖累集團估值的主要因素，維持「買入」評級。

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編輯：陳韻妍