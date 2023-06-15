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【異動｜化工股】東岳集團大插17%創近兩年低　發盈警、料中期溢利大幅下跌

股市 10:51 2023/06/15

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【異動｜化工股】東岳集團發盈警　料中期溢利大幅下跌

東岳集團 （00189） 發盈警，截至5月底止五個月淨溢利按年大幅減少約83%，預期集團中期溢利可能會錄得大幅下跌。東岳股價應聲即插，周四（15日）裂口低開8%報6.5元，其後持續走低，現大插17%，報5.82元，創近兩年低，截至上午10時41分，成交額9708萬元，已超過昨日全日成交。

集團表示，今年首五個月，集團經狀況穩定，產量、銷量較2022年相應期間皆有增長，且保持著適度的研發投入，拓展新產品應用以開拓市場，從而增強發展後勁 。

不過，董事會根據現有資料分析，認為首五個月的公司擁有人應佔淨溢利下跌的主要原因為（i）集團的部分主要產品截至首五個月期間的平均市價與2022年相應期間相比有大幅下跌，導致集團於相關期間的收入亦有所減少；及（ii）同期原材料價格的變動不足以彌補產品市價下滑對集團淨利潤造成的影響，集團收入下滑比例大於成本下降比例， 導致利潤率下降。

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

 

港股 盈警 東岳集團（00189）
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