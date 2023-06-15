土耳其繼續不支持瑞典入北約 埃爾多安列明一條件

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）近日表明，除非瑞典明確阻止當地的反土耳其示威，否則不會支持對方加入北約（NATO）。

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埃爾多安周二（13日）完成訪問阿塞拜疆返回土耳其時透露，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。

土耳其﹑瑞典﹑芬蘭及北約官員於周三（14日）亦舉行會議，嘗試說服土耳其支持瑞典加入北約。瑞典首席談判員斯滕斯特倫（Oscar Stenstrom）表示，與土方官員商討過程良好，將持續遊說，但未有確切下輪會面日期。

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斯滕斯特倫指已盡力說服土耳其，瑞典已為對方的要求作出足夠付出，但土耳其未準備做決定，認為仍有更多問題懸而未決。

土耳其總統府同日發出聲明，指瑞典加入北約進程停留在去年於西班牙馬德里會面時達成的3方協議。其時協議表明，3方將持續在瑞典申請加入北約事宜持續合作。

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責任編輯：吳漢培