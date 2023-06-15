  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土耳其繼續不支持瑞典入北約 埃爾多安列明一條件

環球政治 10:43 2023/06/15

分享：

分享：

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）近日表明，除非瑞典明確阻止當地的反土耳其示威，否則不會支持對方加入北約（NATO）。

拜登突然牙痛要做手術 押後晤北約秘書長 【下一頁】

埃爾多安周二（13日）完成訪問阿塞拜疆返回土耳其時透露，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。

土耳其﹑瑞典﹑芬蘭及北約官員於周三（14日）亦舉行會議，嘗試說服土耳其支持瑞典加入北約。瑞典首席談判員斯滕斯特倫（Oscar Stenstrom）表示，與土方官員商討過程良好，將持續遊說，但未有確切下輪會面日期。

【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷 【下一頁】

斯滕斯特倫指已盡力說服土耳其，瑞典已為對方的要求作出足夠付出，但土耳其未準備做決定，認為仍有更多問題懸而未決。

土耳其總統府同日發出聲明，指瑞典加入北約進程停留在去年於西班牙馬德里會面時達成的3方協議。其時協議表明，3方將持續在瑞典申請加入北約事宜持續合作。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援
2023/06/11
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援
【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料
2023/06/08
【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
2023/06/08
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅
2023/06/07
英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅
【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難
2023/06/07
【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難

你可能感興趣

【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援
14:45 2023/06/11
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援
【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料
12:49 2023/06/08
【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
10:50 2023/06/08
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
地緣政治 恐怖主義 土耳其 埃爾多安 瑞典 北約 芬蘭

上一篇文章

新西蘭首季經濟按季萎縮0.1% 陷入技術性衰退

下一篇文章

美家長要求下架圖文版《安妮日記》投訴性描寫段落色情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半
澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半
NBA金塊班主2年4冠 英超奪冠指望這隊
NBA金塊班主2年4冠 英超奪冠指望這隊
特朗普外孫女舉行猶太教成年禮 曾唱中文歌背《三字經》爆紅
特朗普外孫女舉行猶太教成年禮 曾唱中文歌背《三字經》爆紅
跨性別KOL與拜登同場半裸打卡 被禁再出席白宮活動
跨性別KOL與拜登同場半裸打卡 被禁再出席白宮活動
【俄烏戰爭】土續拒撐瑞典入北約 普京想控制瓦格納（持續更新）
【俄烏戰爭】土續拒撐瑞典入北約 普京想控制瓦格納（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款