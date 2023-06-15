▲ 【中國經濟】內地5月零售固投數據遜預期 工業增加值符預期

中國5月「三頭馬車」消費零售和 固投齊齊 走弱，而 工業增加值則符合預期。 中國國家統計局公布，5月社會消費品零售總額為37803億元人民幣，按年12.7%，遜預期13.7%，上月為18.4%。首五個月社會消費品零售總額按年9.3%，亦遜預期9.6%，上月為8.5%。

同時，首五個月城鎮固定資產投資按年4%，遜預期4.4%，上月為4.7%。

至於5月規模以上工業增加值按年3.5%，符合預期的3.5%，上月為5.6%。首五個 月規模以上工業增加值按年3.6%，低於預期3.9%，上月為3.6%。

5月份，中國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平；其中16至24歲失業率為20.8%。

另外， 中國央行今日進行2370億元人民幣一年期MLF操作，利率2.65%，此前為2.75%。今日有2000億元人民幣MLF到期， 淨投放370億元 人民幣 。

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編輯：姚卓然