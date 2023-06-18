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【AI時代】調查：62%受訪企業　擬藉AI代人手

10:00 2023/06/18

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ChatGPT的出現，已大幅降低企業應用AI的門檻，不少中小企都利用綫上開源工具。（資料圖片）

資訊科技（IT）及數碼人才獵頭公司Venturenix發布的《2023年度本港薪酬指南》指出，為減低中長期勞動人口下降的難題，62%受訪企業表示，計劃利用AI等科技代替部分人手，因此不少公司都開始要求原本毋須IT經驗的職位，學習使用GPT技術。報告提到，生成式AI相關技術要求的職位今年大幅增長，由去年不足10個增長至今年超過400個，增幅超過40倍。

【AI風暴殺到】調查：未來5年　港80萬職位將受AI影響

Venturenix總監袁益霆相信，懂得編碼（Coding）亦將成為非IT工種的要求之一，否則有可能被淘汰，並預料未來5年將有超過80萬個職位受影響。

他指出，由於需要大量數據庫及IT專業團隊支援，以往AI都是大公司才會開發的領域。但現在ChatGPT的出現，已大幅降低企業應用AI的門檻，不少中小企都利用綫上開源工具，例如Plugins和API，讓懂得編程的非IT人員也能自製簡單的AI工具。

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工

在這大趨勢下，市場對擁有編程的非IT員工也是供不應求。過去一年的相關職位，例如懂編程及AI的市場營銷人員、懂Python語言及AI的電話客服員、法律文案分析及撰寫員、懂JavaScript的UX/UI設計師、懂Python及ChatGPT的人力資源專才等，其薪酬升幅是高達20%以上，平均薪金比不懂編程的同級同事高15至20%。

記者：陳卓賢

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