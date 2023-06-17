【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工

▲ Venturenix總監袁益霆認為除IT業外，各行各業都應該着重聘請「懂Coding的Business背景人士」。（陳靜儀攝）

據Venturenix發布的《2023年度本港薪酬指南》指出，眾多「非IT領域」行業，包括金融、保險和客戶服務等，已發現AI是解決人手短缺及提升效率的良方，故此對員工具備AI知識的需求明顯激增，而懂得編程（Coding）更將成為非IT專業人士的基本技能。

Venturenix總監袁益霆指出，企業現時招聘員工，可能只要求員工懂得使用ChatGPT、MidJourney等，但相信在不久將來，懂得編碼（Python、RESTful API等），再配合AI工具如ChatGPT plug-in或API連接公司的數據或工作程序，將成為文職工作的必備技能。而懂得使用AI，以及能夠將AI融入和改進工作流程的員工，工作效率將大幅提高，薪酬調升幅度、升職機會都會遠高於不懂的員工。

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至於不懂使用AI，甚至完全不懂得編碼的文職員工，將會在未來數年間逐漸被淘汰，尤其是一些可以簡單用AI取代的工作，例如資料輸入員、行政人員、客戶服務等，甚至有可能在未來數年間徹底被淘汰，正如數十年前的傳呼機Call台、接綫生等。

鼓勵員工轉型 資助進修日後加薪

不過，擁有相應行業知識和經驗，並同時擁有編程技能的人才不多，因此每個行業都面臨尋找合適人才的挑戰，造成「Coding人才荒」局面。但他強調，Coding人才荒並不限於IT人，而是擴展到需要懂Coding的商務及營運人員。

他認為除IT業外，各行各業都應該着重聘請「懂Coding的Business背景人士」，因為他們將有助加快企業的創新，同時加強團隊的AI應用。雖然企業可透過獵頭公司去招聘這些專才，惟費用或會十分昂貴，因此他建議企業應雙軌並行，除對外招攬，也要着重培訓現有內部員工。

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若企業缺乏資源培訓自家IT專才，袁建議，不妨引入市面的Partner Trainee Program，獲取專業機構的幫助，甚至鼓勵員工轉型成為IT人，以保留員工的經驗和知識在公司內。此外，公司也可資助員工學編程，再提供誘因，日後留住人才，例如企業資助員工學編程後，可為員工提供10至15%薪金調整，以防其他企業挖角。

記者：陳卓賢

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