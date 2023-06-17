  • 28°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【AI職場】解Coding人才荒　專家籲加強培訓員工

10:00 2023/06/17

分享：

分享：

Venturenix總監袁益霆認為除IT業外，各行各業都應該着重聘請「懂Coding的Business背景人士」。（陳靜儀攝）

據Venturenix發布的《2023年度本港薪酬指南》指出，眾多「非IT領域」行業，包括金融、保險和客戶服務等，已發現AI是解決人手短缺及提升效率的良方，故此對員工具備AI知識的需求明顯激增，而懂得編程（Coding）更將成為非IT專業人士的基本技能。

Venturenix總監袁益霆指出，企業現時招聘員工，可能只要求員工懂得使用ChatGPT、MidJourney等，但相信在不久將來，懂得編碼（Python、RESTful API等），再配合AI工具如ChatGPT plug-in或API連接公司的數據或工作程序，將成為文職工作的必備技能。而懂得使用AI，以及能夠將AI融入和改進工作流程的員工，工作效率將大幅提高，薪酬調升幅度、升職機會都會遠高於不懂的員工。

【AI風暴殺到】調查：未來5年　港80萬職位將受AI影響

至於不懂使用AI，甚至完全不懂得編碼的文職員工，將會在未來數年間逐漸被淘汰，尤其是一些可以簡單用AI取代的工作，例如資料輸入員、行政人員、客戶服務等，甚至有可能在未來數年間徹底被淘汰，正如數十年前的傳呼機Call台、接綫生等。

鼓勵員工轉型 資助進修日後加薪

不過，擁有相應行業知識和經驗，並同時擁有編程技能的人才不多，因此每個行業都面臨尋找合適人才的挑戰，造成「Coding人才荒」局面。但他強調，Coding人才荒並不限於IT人，而是擴展到需要懂Coding的商務及營運人員。

他認為除IT業外，各行各業都應該着重聘請「懂Coding的Business背景人士」，因為他們將有助加快企業的創新，同時加強團隊的AI應用。雖然企業可透過獵頭公司去招聘這些專才，惟費用或會十分昂貴，因此他建議企業應雙軌並行，除對外招攬，也要着重培訓現有內部員工。

【AI時代】ChatGPT熱潮是假象？　調查：僅19%人曾用ChatGPT

若企業缺乏資源培訓自家IT專才，袁建議，不妨引入市面的Partner Trainee Program，獲取專業機構的幫助，甚至鼓勵員工轉型成為IT人，以保留員工的經驗和知識在公司內。此外，公司也可資助員工學編程，再提供誘因，日後留住人才，例如企業資助員工學編程後，可為員工提供10至15%薪金調整，以防其他企業挖角。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】即日送藥、地鐵速遞 Call車平台業務多元化

相關文章

【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大
2023/06/15
【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
2023/06/13
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品
2023/06/13
【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品
【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」
2023/06/13
【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」

你可能感興趣

【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大
11:25 2023/06/15
【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
17:00 2023/06/13
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品
12:15 2023/06/13
【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品
人工智能 人力資源 雲端 網絡保安 職場文化 市場拓展 數碼轉型 獵頭公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互認基金】 北上基金累計淨吸資149億元 南下產品吸金近11億元
【互認基金】 北上基金累計淨吸資149億元 南下產品吸金近11億元
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【美元定存】美元半年定存最高息5厘 中資大行罕有搶吸短錢
【美元定存】美元半年定存最高息5厘 中資大行罕有搶吸短錢
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元定存息短加長減成風 捨長取短可賺多25萬元利息
【港元定存】港元定存息短加長減成風 捨長取短可賺多25萬元利息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款