  • 27°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 09:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】金管局據報向滙豐、渣打等銀行施壓　要求接受加密貨幣交易所為客戶

股市 08:56 2023/06/15

分享：

分享：

【加密貨幣】金管局據報向滙豐、渣打等銀行施壓　要求接受加密貨幣交易所為客戶

據外電報道，香港金融管理局正在向滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中國銀行 （03988） 等銀行施壓，要求它們接受加密貨幣交易所作為客戶。

虛擬資產交易平台監管6月1日生效、散戶下半年可參與、詳情請看【下一頁

報道引述三位知情人士表示，在上個月的一次會議上，香港金融管理局就英資銀行和中國銀行為何不接受加密貨幣交易所作為客戶提出質疑。

報道又指，香港金管局在4月27日致銀行的一封信中表示，對潛在客戶的盡職調查不應「造成不應有的負擔」，尤其是「對於那些在香港設立辦事處以在這裡尋找機會的人」。

面對美國證交會以狂風掃落葉式的打擊加密貨幣行業，銀行明顯表現較為保守。報道指，雖然銀行對加密客戶沒有禁令，但他們不願接受交易所，因為擔心如果平台被用於洗錢或其他非法活動，他們可能會被起訴。一位知情人士表示，金管局鼓勵銀行不要害怕，不過，傳統的銀行思維方式存在阻力，亦看到傳統銀行的高級管理人員對此有些抵觸。

另外，一位聽取銀行會議簡報的高級管理人員表示，銀行不得不在一方面支持加密貨幣和交易所，另一方面了解美國的情況，並採取保持平衡。

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

相關文章：

【加密貨幣】OneDegree：虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲傾向

【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產　SEC主席：不需要「數碼貨幣」

【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣　業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

編輯：姚卓然

網絡保安 港股 虛擬貨幣 銀行 金融 香港 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 中國銀行（03988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM分別升2%　恒指高開218點再上250天綫（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】議息結果揭盅後市點睇？人行減息內銀股怎部署？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】鮑威爾放鷹 下半年加息兩次 道指挫232點 納指回升0.4%
【美股收市】鮑威爾放鷹 下半年加息兩次 道指挫232點 納指回升0.4%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點　阿里百度美股高港3%（不斷更新）
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片　蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X　股價反跌4%
【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片　蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X　股價反跌4%
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【今日至HOT】樂易玲出席前夫安息禮｜比亞迪多間香港陳列室被淋紅油｜26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　6月暫停加息機會有幾高？　
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　6月暫停加息機會有幾高？　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款