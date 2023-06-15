【加密貨幣】虛幣交易所開戶難　金管局據報促銀行收客　發言人：銀行應努力滿足持牌者合法業務需求（第二版）

▲ 【加密貨幣】金管局據報向滙豐、渣打等銀行施壓 要求接受加密貨幣交易所為客戶

據外電報道，香港金融管理局正在向滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 等銀行施壓，要求它們接受加密貨幣交易所作為客戶。金管局發言人回應本報查詢時指，該局不時與不同持份者就一系列事宜對話，該局一般做法是不確認、不否認或評論任何這些會議。

金管局發言人強調，香港的反洗錢制度是以風險為基礎的，並符合財務行動特別組織（FATF）制定的國際標準，該局一直在傳達銀行遵循以風險為基礎的方法來管理個人客戶風險的重要性，而該局今年4月27日發出通告，在向包括虛擬資產服務提供者在內的企業客戶提供銀行服務方面，向銀行提供進一步指導，並提醒銀行採取平衡的方法，在提供普惠銀行服務的同時，對洗錢和恐怖主義融資實現有效的風險管理。

該局發言人續指，隨着新的虛擬資產服務提供者監管框架實施，及作為科技發展生態系統的重要組成部分，在香港經營的銀行應努力滿足持牌虛擬資產服務提供者的合法業務需求，就像所有受監管行業中的任何持牌實體一樣，並提供必要的銀行服務。

虛擬資產交易平台監管6月1日生效、散戶下半年可參與、詳情請看【下一頁】

外電報道引述三位知情人士表示，在上個月的一次會議上，金融管理局就英資銀行和中銀香港為何不接受加密貨幣交易所作為客戶提出質疑。

報道又指，香港金管局在4月27日致銀行的一封信中表示，對潛在客戶的盡職調查不應「造成不應有的負擔」，尤其是「對於那些在香港設立辦事處以在這裡尋找機會的人」。

面對美國證交會以狂風掃落葉式的打擊加密貨幣行業，銀行明顯表現較為保守。報道指，雖然銀行對加密客戶沒有禁令，但他們不願接受交易所，因為擔心如果平台被用於洗錢或其他非法活動，他們可能會被起訴。一位知情人士表示，金管局鼓勵銀行不要害怕，不過， 傳統的銀行思維方式存在阻力，亦 看到傳統銀行的高級管理人員對此有些抵觸。

另外，一位聽取銀行會議簡報的高級管理人員表示，銀行不得不在一方面支持加密貨幣和交易所，另一方面了解美國的情況，並採取保持平衡。

渣打銀行發言人表示，不時與監管機構就各種議題進行溝通，詳細內容不便透露。 滙豐銀行表示，非常關注香港這個新興行業的政策和發展。 中銀香港則拒絕置評。

相關文章：

【加密貨幣】OneDegree：虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲傾向

【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產 SEC主席：不需要「數碼貨幣」

【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣 業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

（第二版加入金管局發言人回應）

記者：姚卓然、胡學能