【港股市況】ATM分別升2%　恒指高開218點再上250天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

儲局宣布維持利率不變 ，但仍未反映息口見頂，美股個別發展，至於港股今早高開逾200點。ATM向好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，恒指高開218點，開報19626點，再次重上250天綫（處於約19564點），科指升1.9%，報4128點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：51】【美國加息】金管局維持基準利率5.5厘不變 余偉文：難言加息周期完結、兩因素致港息較波動

【09：42】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾4%，龍湖 （00960） 升逾3%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【09：37】融創中國 （01918） 升幅擴大至逾7%，早段高開1.55元。

【09：35】攜程 （09661） 續軟，早段逆市再跌0.5%，低見279.6元。

【09：33】東岳 （00189） 發盈警，股價逆市跌逾7%，早段低見6.43元。東岳預期中期純利大幅減少，而今年首5個月純利跌約83%。

【09：31】蔚小理今早個別發展，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 續升逾4%，蔚來 （09866） 逆市偏軟跌0.1%。

【09：26】人行將1年MLF中標利率下調10個基點。人行公開市場開展20億元人民幣7天期逆回購操作和2370億元人民幣1年期MLF操作，中標利率分別為1.9%、2.65%，上次分別為1.9%、2.75%。今日有20億元人民幣逆回購和2000億元MLF到期。

【09：26】商湯 （00020） 股價反彈高開逾1%，商湯日前召開新品發佈會，推出專為學習圍棋青少年而設計的實體「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版。

【商湯20】商湯實體元蘿蔔AI圍棋機器人 預售3799元人民幣 6月底發貨

【09：25】融創中國 （01918） 清盤呈請被撤銷，股價高開近3%。

【融創股價】融創清盤呈請 高院頒令撤銷

【09：25】萬洲 （00288） 高開0.7%。

【豬肉股】82歲萬洲主席萬隆調整身家架構 大舉將33.89億股轉到「萬隆信託」 、貨值141億元

【09：22】ATM向好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，恒指高開218點，開報19626點，再次重上250天綫（處於約19564點）。科指升1.9%，報4128點。

【09：13】期指開報19658點，升235點。

【08：56】【加密貨幣】金管局據報向滙豐、渣打等銀行施壓 要求接受加密貨幣交易所為客戶

【08：43】恒指黑期升約275點，報19680點，道指期貨跌4點，報34280點。

【08：04】【美國加息】香港金管局將基準利率維持在5.5厘不變 跟隨美聯儲暫停加息

【07：57】【HSBC滙豐】滙豐調整出售法國零售銀行業務條款 預計將產生最多27億美元稅前虧損

【07：45】【Morning精點】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機︱廣末涼子發聲明承認婚外情

【07：45】港股ADR收報19637點，升229點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報60.53元，較港收市價高0.48元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報353.39元，較港收市價高7.79元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.47元，較港收市價高2.32元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局宣布維持利率不變 ，但仍未反映息口見頂，道指跌幅一度擴大至逾400點，納指亦由升轉跌，其後低位回升。道指最終跌232點，報33979點；標指升3點，報4372點；納指升53點或0.39%，報13626點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點 阿里百度美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩