【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）

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美滙指數大跌0.8%，退守102關，美債息亦跌至3.72厘，利好股市表現，夜期收市升138點，收報19951點，中概股指數升2.1%，突破7000關，收報7135點，阿里美股及騰訊ADR高港1%，滙豐ADR高港2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 137.90 +0.5% 騰訊ADR 356.98 +0.6% 滙豐ADR 61.09 +1.7% 阿里巴巴美股 90.14 +1.3%

北水轉錄近73億淨流出 買中移動中石油大手沽盈富基金

港股反彈逾400點，但北水今日卻錄得72.7億元淨流出。資金主力中字股，中移動 （00941） 及中石油 （00857） 分別錄3.9及2.6億元淨流入，藥明生物 （02269） 亦吸資2.5億元；淨流出集中在指數ETF，盈富基金 （02800） 走資48.8億元，美團 （03690） 亦有8億元淨流出。

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ATM領市、美團升7% 體育用品股造好 恒指過千億成交升420點、收復50天、250天綫

港股升逾400點，一舉收復250天、50天綫，恒指高開218點，午後升幅擴大，恆指最終升420點，收報19828點以接近全日高位收市，成交增至1214億元。科指升3.6%，收報4198點。美團 （03690） 大升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾2%，體育用品股造好，申洲 （02313） 升逾11%，李寧 （02331） 升近9%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 137.20 +7.8 +89 -108 阿里巴巴 89.00 +4.5 +71 22 騰訊 355.00 +2.7 +44 15 中海油 11.16 -0.7 -2 3 領展 45.35 -3.0 -5 6 友邦 81.40 -0.9 -14 439

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│001】券商：3英國與Vodafone合併可加強長和回購股份預期 輕資產模式有助估值獲重新評估

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升138點，收報19951點

【22：47】夜期升56點，報19869點

【18：35】北水轉錄近73億淨流出，買中移動中石油大手沽盈富基金，恒指夜期微升4點。

【17：41】【證監會】政府委任證監會諮委會11名成員 任期兩年

【17：31】【盲盒監管】市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線 不得向8歲以下未成年人銷售

【16：31】【人民幣港股】摩通：港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入 惟對中資科網股利好作用有限

【16：10】美團 （03690） 大升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾2%，體育用品股造好，申洲 （02313） 升逾11%，李寧 （02331） 升近9%，恆指升420點，收報19828點，收復250天、50天綫，成交增至1214億元。科指升3.6%，收報4198點。

【16：00】恒指U盤前升419點，報19827點。

【15：54】美團 （03690） 收市前升逾7%，高見137.2元。

【15：40】【異動｜生科股】百濟神州大成交跌12% 傳遭美國藥企艾伯維控告旗下BTK抑製劑澤布替尼侵權

【15：20】大市升近400點，報19796點，升387點，科指升3.1%，報4179點。美團 （03690） 升6%，阿里巴巴 （09988） 升4%，騰訊 （00700） 升逾2%。

【15：10】申洲 （02313） 尾市升一成，李寧 （02331） 升逾8%，安踏 （02020） 升逾6%，特步 （01368） 升逾5%。

【15：06】恒指尾市升約332點，報19740點，科指升2.7%，報4163點。

【14：55】百濟神州 （06160） 逆市挫15%，低見108元。

【14：55】藥明生物 （02269） 升6%，高見47元。

【14：52】【本地地產】恒隆陳啟宗：預計未來3年香港住宅市場會好轉 息口上升對樓價影響微

【14：44】電視廣播 （00511） 短綫向上，升逾3%高見5.61元。

【14：22】大市維持約300點升幅，報19708點，午後曾高見19753點。科指升2.5%，報4153點。

【14：21】美團 （03690） 最新升半成，京東 （09618） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，小米 （01810） 升0.4%。

【13：41】【香港科技探索】HKTVmall 推「直送英國」服務、涵蓋70萬產品 海外運費最平每500克24元

【13：34】美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升近2%。

【13：27】港股升幅進一步擴大，大市升307點，報19715點，試收復50天綫（19713點）。

【13：22】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升3%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【13：16】大市升幅略擴大至近200點，報19604點，升195點。

【13：12】雲頂新耀 （01952） 午後短綫拉升，股價升3成高見15.08元。

【13：01】大家樂 （00341） 、莎莎 （00178） 績後分別升逾2%。

【13：00】港股午後初段升約162點，報19570點，科指升1.8%，報4124點。

【12：47】【業績│零售股】莎莎去年扭虧純利5820萬元、不派息 今年4至6月港澳特區營業額增加51.2%

【12：25】【業績｜餐飲股】大家樂去年度溢利按年大增4.2倍 末期股息派28港仙

【12：00】恒生指數半日升160點，報19569點，重上250天綫（19563點）成交525億元。科指升1.8%，報4126點。ATM升逾1%至3%，體育用品股造好，申洲國際 （02313） 升近9%，李寧 （02331） 升7%，內房股向上，碧桂園 （02007） 升近4%，三桶油跌0.9%至逾2%，黃金相關股向下。

【11：44】大市於250天水平上落，最新升約163點，報19571點，科指升1.8%，報4126點。申洲國際 （02313） 升幅擴大至逾8%，藍籌中升幅最大，中石化 （00386） 跌逾2%，藍籌中最差。

【11：30】上證半日升0.1%，深證升0.9%，創業板指升1.6%。

【11：19】大市升幅收窄至約105點，報19514點，科指升1.4%，報4109點。

【11：17】友邦 （01299） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌0.2%，今早破頂高見60.3元的滙豐 （00005） 暫無升跌。

【11：10】金融壹賬通 （06638） 股價回吐一成，低見1.26元。

【11：05】李寧 （02331） 升幅擴大至逾6%，安踏 （02020） 升5%，特步 （01368） 升逾3%。

【10：50】黃金相關股下跌，招金 （01818） 跌近8%，中國黃金 （02099） 跌半成，山東黃金 （01787） 跌逾4%，紫金 （02899） 跌逾2%。

【10：44】發盈警的東岳 （00189） 跌勢加劇，最新跌19%，破底低見5.71元。

【異動｜化工股】東岳集團大插17%創近兩年低 發盈警、料中期溢利大幅下跌

【10：42】申洲國際 （02313） 升逾6%，高見76.55元，暫為表現最好藍籌。

【10：34】【中國經濟】內地5月零售固投數據遜預期 工業增加值符預期

【10：25】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾5%，安踏 （02020） 升近4%，特步 （01368） 升逾2%。

【10：24】國際油價跌逾1%，三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌近2%，中海油 （00883） 跌逾2%，中石化 （00386） 跌2%。

【10：12】恒指升幅收窄至約132點，報19540點，科指升1.5%，報4113點。

【10：12】內銀續軟，建行 （00939） 跌0.2%，工行 （01398） 跌0.5%，農行 （01288） 跌0.3%。

【10：05】恒指最新升約205點，報19614點，科指升1.9%，報4129點。

【10：05】中國5月社會消費品零售總額按年升12.7%，低於預期的13.6%，5月規模以上工業增加值增3.5%，低於預期的3.6%，1-5月城鎮固定資產投資升4%，低於預期的4.4%。

【09：58】互太紡織 （01382） 預期年度公司權益持有人應佔溢利為2.7億元，按年跌53.1%，股價逆市跌逾11%，破底低見2.07元。

【09：56】東岳 （00189） 跌幅擴至15%，破底低見6元。

【09：52】汽車股造好，其中比亞迪 （01211） 升逾4%，吉利 （00175） 升逾3%，廣汽 （02238） 升逾2%，長汽 （02333） 升半成。

【09：51】【美國加息】金管局維持基準利率5.5厘不變 余偉文：難言加息周期完結、兩因素致港息較波動

【09：42】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾4%，龍湖 （00960） 升逾3%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 升3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【09：37】融創中國 （01918） 升幅擴大至逾7%，早段高開1.55元。

【09：35】攜程 （09661） 續軟，早段逆市再跌0.5%，低見279.6元。

【09：33】東岳 （00189） 發盈警，股價逆市跌逾7%，早段低見6.43元。東岳預期中期純利大幅減少，而今年首5個月純利跌約83%。

【09：31】蔚小理今早個別發展，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 續升逾4%，蔚來 （09866） 逆市偏軟跌0.1%。

【09：26】人行將1年MLF中標利率下調10個基點。人行公開市場開展20億元人民幣7天期逆回購操作和2370億元人民幣1年期MLF操作，中標利率分別為1.9%、2.65%，上次分別為1.9%、2.75%。今日有20億元人民幣逆回購和2000億元MLF到期。

【09：26】商湯 （00020） 股價反彈高開逾1%，商湯日前召開新品發佈會，推出專為學習圍棋青少年而設計的實體「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版。

【商湯20】商湯實體元蘿蔔AI圍棋機器人 預售3799元人民幣 6月底發貨

【09：25】融創中國 （01918） 清盤呈請被撤銷，股價高開近3%。

【融創股價】融創清盤呈請 高院頒令撤銷

【09：25】萬洲 （00288） 高開0.7%。

【豬肉股】82歲萬洲主席萬隆調整身家架構 大舉將33.89億股轉到「萬隆信託」 、貨值141億元

【09：22】ATM向好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，恒指高開218點，開報19626點，再次重上250天綫（處於約19564點）。科指升1.9%，報4128點。

【09：13】期指開報19658點，升235點。

【08：56】【加密貨幣】金管局據報向滙豐、渣打等銀行施壓 要求接受加密貨幣交易所為客戶

【08：43】恒指黑期升約275點，報19680點，道指期貨跌4點，報34280點。

【08：04】【美國加息】香港金管局將基準利率維持在5.5厘不變 跟隨美聯儲暫停加息

【07：57】【HSBC滙豐】滙豐調整出售法國零售銀行業務條款 預計將產生最多27億美元稅前虧損

【07：45】【Morning精點】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機︱廣末涼子發聲明承認婚外情

【07：45】港股ADR收報19637點，升229點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報60.53元，較港收市價高0.48元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報353.39元，較港收市價高7.79元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.47元，較港收市價高2.32元或2.7%。

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【07：30】儲局宣布維持利率不變 ，但仍未反映息口見頂，道指跌幅一度擴大至逾400點，納指亦由升轉跌，其後低位回升。道指最終跌232點，報33979點；標指升3點，報4372點；納指升53點或0.39%，報13626點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升269點 阿里百度美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩