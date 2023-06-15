▲ 【美國加息】金管局維持基準利率5.5厘不變 余偉文：難言加息周期完結、兩因素致港息較波動

香港金管局跟隨美國聯儲局暫停加息，將基準利率維持在5.5厘不變。金管局總裁余偉文表示，目前難言加息周期完結，仍有很大不確定性，料高息將維持一段展時間，又提醒市民高息環境依然持續，小心管理置業或貸款風險。

余偉文表示，美國聯儲局今次雖然暫停加息，惟據利率點陣圖，今年有機會加息或多1至2次，同時又要觀察通脹數據持續下降，才考慮減息。他引述聯儲局主席鮑威爾所講，數年後或出現減息的時機，因此，相信高息的環境將維持一段長時間，同時由於聯繫匯率關係，港息亦因而保持高息狀態。

兩因素致港息較波動

港元拆息走勢方面，他認為未來將會繼續受到季節性因素較大程度的影響，原因一來是6、7月正值派息時間，不少企業需要買入港元來派息，二來是遇上半年結，市場資金需求會較大，導致港息或會較為波動。

現時銀行體系結餘約有400多億元，余偉文稱，這已充裕應付銀行的交付需要，資金並不是十分緊張。按現時市場資金需要，會否需要減發外匯基金票據，從而增加銀行結餘，他指，目前暫時未有這需要。

對於政府擬再放寬首置按揭成數，他指，樓價去年跌15%，今年升5%左右，目前維持現水平上落，認為樓價會視乎房地產需求、成交、外圍環境等因素，當局會檢視逆周期措施，而銀行方面，會考慮自身資金成本結構而決定利率變化，提醒市民高息環境依然持續，小心管理置業或貸款風險。

另外，他又指，自香港復常以來，今年經濟向好，政府預測今年GDP增長3.5%至5.5%，以現時走勢，他預料現時正處比較上方位置。

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美國聯儲局結束一連兩日的貨幣政策會議，決定維持利率不變， 符合市場預期， 聯邦利率區間維持在5厘至5.25厘，自2022年3月以來連續10次加息暫告一段落。

基準利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。

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編輯：姚卓然