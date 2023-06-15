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【HSBC滙豐】滙豐調整出售法國零售銀行業務條款 　預計將產生最多27億美元稅前虧損

股市 07:57 2023/06/15

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【HSBC滙豐】滙豐調整出售法國零售銀行業務條款 　預計將產生最多27億美元稅前虧損

HSBC滙豐 （00005） 就出售其法國零售銀行業務條款作出調整，HSBC Continental Europe（HBCE）已就出售條款的若干潛在變更簽署進一步諒解備忘錄，以鋪平道路。滙豐表示，買方集團My Money Group的間接股東將向合併後實體注資2.25億歐元，以滿足監管要求。另外，滙豐將保留70億歐元的房貸組合，該組合原作為出售的一部分。雙方計劃2024年1月1日完成交易。

滙豐目前預計，出售交易將產生最多27億美元稅前虧損，高於最初宣布交易時的23億美元，普通股權一級資本比率（CET1）或減少25個基點。

滙豐此前表示出售法國零售銀行業務起變數，指自簽署出售意向後利率大幅上升，影響業務公允值的會計處理，使得交易較難取得監管批准，交易完成時間勢受阻。

【HSBC滙豐】滙豐升2%　出售法國零售業務有變卦　首季回撥20億美元

【滙豐HSBC】滙豐宣布出售法國零售銀行業務　料產生23億美元除稅前虧損　全日跌逾3%

責任編輯︰梁浩碩

港股 法國 滙豐控股（00005）
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