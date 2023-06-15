▲ 【電動車】蜆殼Shell CEO：中國電動車充電站需求火爆 未來兩年投資低碳能源最多150億美元

能源巨頭蜆殼（Shell，美：SHEL）行政總裁Wael Sawan表示，中國電動車充電站需求火爆，但同時又預計石油和天然氣需求強勁，並正在提高其石油和天然氣產量，以在短期內實現盈利。

他接受訪問時表示，他不知道10到15年後石油和天然氣的需求會變得如何，但在短期和中期，蜆殼認為對石油和天然氣的需求仍非常強勁，並在未來很長一段時間內致力於石油和天然氣業務。

未來兩年投資低碳能源最多150億美元

Sawan又提到，特別是在中國，電動汽車已經顯著普及。「實際上，在中國，我們看到我們的電動汽車充電客戶是我們內燃機客戶的兩倍」。他又指，集團在全球擁有46,000個零售點，有很多相鄰的地方可以把充電器放在賣給內燃機的地方。

由於中國對電動汽車的偏好日益增加，對公共充電基礎設施的需求甚高。再者，許多購買電動汽車的中國居民和其他亞洲國家的居民普遍都住在高層建築中，並非人人能夠在家中安裝個人充電裝置。

Sawan 表示，蜆殼進一步大力投入電動汽車建造充電站的領域，尤其是在亞洲。同時，於未來兩年，集團將在低碳能源領域投資100億至150億美元。

蜆殼周三宣布，將把股息提高15%， 還承諾在下半年回購至少50億美元的股票。集團計劃在2024年和2025年將資本支出減少到每年220億至250億美元。 集團還重申了對氣候目標的承諾，包括到2050年實現淨零排放。

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編輯：姚卓然