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【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機

股市 07:26 2023/06/15

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【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機

聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾於記者會表示，利率已接近足夠限制性水平，但記者會開始時已表現「鷹派」，稱幾乎所有委員都預計，進一步加息是適合的，以及通脹著顯下降才會減息，這可能需要兩年後。

鮑威爾說：「減息的適當時機是要通脹明顯回落，我再重申，講緊的是兩年之後。正如所有人見到，沒有一個委員表示今年會減息，我也不認為是合適的。」

對於跳過（skip）一次加息的說法，鮑威爾認為，「我不會稱為skip」，但他亦沒有反駁這說法。

對於通脹，他說：「我可以說，通脹需要下降的因素都已經就位」，他指，勞動力市場放緩，貨品、供應管道正愈來愈健康，我們需看到這些因素已經在位，但應對通脹的過程，仍需要時間。鮑威爾預計房地產市場將降溫，新的續租價格將下降。

對於7月加息，鮑威爾指，委員仍未就下月議息有任何決定，但央行委員已在討論。他指，「當然在會議上時不時會提到，但真正需要關注的是，今天是要做什麼（意指今日議的是6月份的息）。我會說兩件事，第一，未有決定；第二，我預期這將是實時進行的會議。」

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

【議息結果】聯儲局維持利率不變　預計繼續有息加

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 財政政策 減息 加息 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息
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