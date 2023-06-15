【AI狂潮】英偉達430美元、甲骨文122.51美元齊創歷史新高　甲骨文血淚14年苦盡甘來？

▲ 甲骨文血淚14年苦盡甘來？

美國兩大科技股齊創歷史新高，Nvidia（美：NVDA，英偉達）高見430美元，收報429.97美元，升4.8%，成交307美元；甲骨文（美：ORCL）高見122.51美元，收報122.27美元，升4.8%，成交32億美元。英偉達今年以來累升194%，甲骨文累升51%，為投資客贏得豐盛回報。

據文件披露，Nvidia董事Harvey Jones於6月13日沽出11.98萬股，套現約4830萬美元。Harvey Jones日前已減持7萬股，當時套現2843萬美元。

至於甲骨文，公布強勁的業績後，股價連日造好，獲得華爾街的認同，高盛更將投資評級從「沽售」上調至「買入」。甲骨文聯合始創人Larry Ellison的身家超過1300億美元，即晉身全球第四富豪，超過微軟的Bill Gates（比爾蓋茨）。

Scharf Investments 董事總經理 Eric Lynch認為，他的成功應該給予讚揚，股票的升勢終於來了，Scharf Investments在首季申報時，持有1.63億美元的甲骨文股票。

什麼事令甲骨文奮起直追？沒有其他原因，仍然是因為AI（人工智能）。

甲骨文雖然是科技股，但近年未被市場視為技術革新者，在雲端市場的紅海中，市佔率輸給道指成分股Salesforce（美：CRM），在IaaS（infrastructure as a service，基礎設施即服務，雲端運算服務之一）市場更不及亞馬遜、微軟及Google。甲骨文出名大客只有TikTok 及 Zoom。

甲骨文股價爆發，是複制微軟模式，得益於瘋狂的生成式AI熱潮，即輸入文字來製作圖像及文章，因為甲骨文是Cohere的重要投資者，Cohere是OpenAI少數對手，一家專注於企業的生成式AI初創公司，其技術可以幫助寫作、搜尋及文章摘要。Cohere過往估值超過20億美元。

Ellison在業績會表示，已經與Cohere、Mosaic ML、Adept AI等大型語言模型開發公司，簽訂了超過20億美元的合約，使用甲骨文稱之為第二代的雲。

甲骨文公布3月至5月的財政季度收入按年增速達17%，比對手Salesforce最近一季的11%增速更快。甲骨文雲基礎設施收入按年增長76%，超過對上一季的55%增速，這正正是高盛看好甲骨文的原因，市場認為甲骨文IaaS將有一個長遠的增長份額。

高盛更指，即使雲基礎設施收入正在增長，甲骨文管理層也表示在新的 2024 財年保持資本支出不變，這預示自由現金流的產生。

忠實投資者今天替Ellison高興，是因為Ellison過往所經歷過的失敗，Ellison在2009年曾經對雲計算服務不以為然，他稱，「我們的行業太奇怪，你知道的，他們只是換了一個詞，就認為自己發明了新技術。」

Ellison對雲的忽視，令甲骨文從2010至2020年的股價表現，嚴重落後於亞馬遜、微軟和谷歌，而且僅購買標準普爾 500 指數ETF的回報率，幾乎是投資者對甲骨文的回報率的兩倍。

甲骨文改變組織，根據使用量向用家收取伺服器、存儲和網絡服務的費用，緊跟隨市場領導者的模式。在亞馬遜推出Web Services’ foundational EC2計算服務的9年後，甲骨文終於在2015年推出Elastic Compute Cloud，2018年推出第二代雲架構。

Ellison表示，他一直在抄競爭對手，因此他取消了現有的雲計算工作，並推動採用新招突圍而出，Ellison對分析師表示，隨着企業減少IT的支出，甲骨文推出比亞馬遜更快、更平的雲端服務。

現時甲骨文已可一口氣列出大客名單，包括最新披露的Dollar Tree、埃克森美孚和輝瑞。甲骨文CEO Safra Catz在電話會議特別感謝客戶和員工的支持。她指出，「你們有些是新來的，但更多是與我們同行多年，事實上，就算以十年計，我想你們都會看見，最好的日前就在我們前面，Ellison具有能力、決斷力及遠見，容許我們踏上這令人難以置信的旅程，而這旅程只是剛起步。」

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記者：譚志偉