【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大

▲ 惟有研究顯示，僅7%日本企業使用 ChatGPT，遠低於美國企業的約5成使用率。

今年由ChatGPT掀起的人工智能（AI）熱潮，持續在全球蔓延，惟有研究顯示，僅7%日本企業使用 ChatGPT，遠低於美國企業的約5成使用率。

日本ICT市場調查諮詢機構MM總研（MM Research Institute）最新公布調查報告指出，在5月24-31日期間，對日本及美國企業/團體所屬的13,814名員工（日本13,412人、美國402人）為對象做網絡調查，結果顯示，日本企業的ChatGPT使用率只有7%，和美國企業的51%使用率相比，相差44%。

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調查顯示，近半數日本企業中（46%），「不知道」何謂ChatGPT，即使知道ChatGPT，但「沒使用」的比例也達42%。反觀ChatGPT在美國企業之間的認識度非常高，僅9%「不知道」。MM總研指出，上述趨勢是整體生成式AI的共同特徵，除了以ChatGPT為首的語言系AI外，在以Stable Diffusion和DALL-E為首的影像系等其他AI領域上，日美企業之間的使用率差異亦非常大。

該研究總結，會出現如此大的使用率差距，主要原因在於企業管理階層的關注程度。在美國、高達6成以上的管理階層對ChatGPT抱濃厚興趣，而日本的比重僅有美國的不到一半水平。

以行業而言，日本企業中，以能源/水等基礎設施相關、學術研究和情報通訊業的ChatGPT使用率較高，而批發/零售業、政府等行政機構和不動產業的使用率較低。

在「今後若要持續/擴大使用ChatGPT，需解決哪些問題」的項目上，日本企業、美國企業分別有高達49%、45%回答「答案的精準度」，其次為「個資等隱私（日企34%、美企35%）」和「對問題的理解度（日企33%、美企34%）」。

責任編輯：李彥煒

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