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【美股焦點】道指跌市原因曝光　聯合健康：長者趕做手術

股市 23:03 2023/06/14

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UnitedHealth美國聯邦醫療保險和退休事務首席執行官Tim Noel表示，更多長者放心地使用可能已被推遲一些的服務，例如膝蓋和臀部治療等。

市場預期儲局不加息，美股原一遍歡騰，惟道指卻逆市下跌逾百點，主要原因是道指成份股UnitedHealth Group（美：UNH，聯合健康）股價急跌逾37美元，直接拖累道指表現。

保險股聯合健康表示，長者安排在疫情期間的手術，一直在推遲，但隨着疫情過去，手術激增，導致承保公司的成本上升。

高盛全球醫療保健會議（Goldman Sachs Global Healthcare Conference ）上，UnitedHealth負責美國聯邦醫療保險（Medicare）和退休事務的首席執行官Tim Noel表示，隨著醫療場所取消口罩強制令，對新冠疫情的擔憂消退，更多的長者更放心地使用可能已被推遲一些的服務，例如膝蓋和臀部治療等。

手術增加意味醫療保險公司的成本上升，UnitedHealth 管理層預計，該公司第二季度的醫療成本率將處於其全年展望的高端或略高於展望水平。醫療成本率即醫療成本除以保費收入。

 

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